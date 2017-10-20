Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışına katıldı. İHA'nın haberine göre, Bakan Demircan, akademik yıl açılış törenine katılmak için geldiği Samsun'da önce OMÜ Rektörlüğünü ziyaret etti, Rektörlük bahçesine fidan dikti. Daha sonra üniversite yemekhanesine giden Bakan Demircan öğrencilerle birlikte yemek yedi. Daha sonra akademik yıl açılışına katılan Bakan Demircan, açılıştan önce gündeme dair açıklamalarda bulundu.

" DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Demircan, "Sayın Baykal'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Bize gelen, sayın rektörümüzün son mesajında şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu tedavi amaçlı, beynin yorulmaması için, ödemin görülmemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkin hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. Bize gelen son durum bu" diye konuştu.

Bakanı Ahmet Demircan, akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada İslam coğrafyasının bilgi üretiminden koptuğu için ağır faturalar ödediğine inandığını belirterek, "Bugün dünya üzerinde İslam coğrafyasında yaşanan hadiseler bizi düşündürmek zorunda. Ortada bir vaka var. Geçmişte çok büyük medeniyetler kurmuş bir topluluğun mirasçıları, o büyük camilerin mirasçıları son 200-300 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyor. Büyük faturalar ödüyoruz. Bu faturaları neden ödediğimizi bilip, cevabı bulmak zorundayız. Etrafımız bir ateş, bir yangın yeri gibi. Ülkeler parçalanıyor, toplumlar birbirlerine düşürülüyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK TURİZMİNDE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin bu ülkenin barış elçisi olacağına inandığını ifade eden Bakan Demircan şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerinde Türkiye, hizmet standardını belli bir seviyeye çekti. Şuanda sağlıkta dönüşümü tamamladık. Sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik üzerinde çalışıyoruz. Kalite değince bu sadece bir söz değil, biz mükemmeliyet merkezleri sertifikası almak için bazı hastanelerimizi de harekete geçirmek istiyorum. Yani biz sağlık turizmine soyunacağız elbette. Sağlık turizminde büyük bir potansiyel var. Burada üzerine düşeni yapacaksak sağlık hizmetlerin verdiği mekanları, donanımları, hizmet standartlarını bu dünyadaki en üst düzeye çektiğini göstermek zorunda."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

deniz baykal