Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hamile çocuk skandalına ilişkin soruları yanıtladı. Söz konusu olayın tek başına Sağlık Bakanlığı'nın konusu olmadığını belirten Demircan, "Bir sorumlu varsa hukukun gereği yerine getirilecektir. Sosyal Politikalar Bakanlığımız da harekete geçmiştir. Biz de harekete geçtik. Raporlar tam netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



Demircan'ın açıklaması şöyle; "Bir sorumlu varsa hukukun gereği yerine getirilecektir. Bu konuda tek başına Sağlık Bakanlığı'nın konusu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın asli görevi bu işin sağlık yönünü yerine getirmek olacaktır. Suç oluşturan tarafları varsa yargıyı ilgilendirir. Sosyal Politikalar Bakanlığımız da harekete geçmiştir. Biz de harekete geçtik. Raporlar tam netleşince kamuoyu ile paylaşacağız."





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İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Skandalı ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal N. “16 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, ikinci çocuğuna hamileydi. 12 yaşındayken ilk çocuğunu ülkesinde doğurmuş. Kendisi 16, ilk çocuğu 4 yaşındaydı” demişti. Şikayetçi olmasının ardından 2 kez görev yeri değiştirilen sosyal hizmet uzmanı İclal N., “Hastane dışına, Sefaköy’deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne hiçbir gerekçe gösterilmeden danışman olarak gönderildim. Son olarak yine görev yerim değişti. 1 Şubat itibarıyla yine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Çocuk-Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildim” demişti.