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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan hamile çocuk skandalı
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Sağlık Bakanı'ndan hamile çocuk skandalına ilişkin son dakika açıklaması

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir sorumlu varsa hukukun gereği yerine getirilecektir" dedi

26.01.2018 - 10:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hamile çocuk skandalına ilişkin soruları yanıtladı. Söz konusu olayın tek başına Sağlık Bakanlığı'nın konusu olmadığını belirten Demircan, "Bir sorumlu varsa hukukun gereği yerine getirilecektir. Sosyal Politikalar Bakanlığımız da harekete geçmiştir. Biz de harekete geçtik. Raporlar tam netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Demircan'ın açıklaması şöyle;  "Bir sorumlu varsa hukukun gereği yerine getirilecektir. Bu konuda tek başına Sağlık Bakanlığı'nın konusu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın asli görevi bu işin sağlık yönünü yerine getirmek olacaktır. Suç oluşturan tarafları varsa yargıyı ilgilendirir. Sosyal Politikalar Bakanlığımız da harekete geçmiştir. Biz de harekete geçtik. Raporlar tam netleşince kamuoyu ile paylaşacağız."



OLAY

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



Skandalı ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal N. “16 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, ikinci çocuğuna hamileydi. 12 yaşındayken ilk çocuğunu ülkesinde doğurmuş. Kendisi 16, ilk çocuğu 4 yaşındaydı” demişti. Şikayetçi olmasının ardından 2 kez görev yeri değiştirilen sosyal hizmet uzmanı İclal N., “Hastane dışına, Sefaköy’deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne hiçbir gerekçe gösterilmeden danışman olarak gönderildim. Son olarak yine görev yerim değişti. 1 Şubat itibarıyla yine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Çocuk-Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildim” demişti. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 10 dakika önce
    Save the Children, kız çocuklarının durumunun en iyiden en kötüye doğru olduğu ülkeleri gösteren bir liste de yayımladı. Buna göre en üst sırada İsveç, Finlandiya ve Norveç yer aldı. Türkiye ise 144 ülke arasında 55’inci sırada bulunuyor. En son sıralarda ise Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali var.
  • Misafir 17 dakika önce
    kim sorumlu acaba bir düşün bakalım ?
  • Misafir 31 dakika önce
    BİR SORUMLU VARSA NE DEMEK? BİZ BU İŞİ UYUTACAĞIZ DEMEK...
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