ÖSYM'den kadro bekleyenlere müjde. ÖSYM'nin internet sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

ÖSYM, sözleşmeli pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

Adaylar, tercihlerini 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'DEN 18 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada; Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir, denildi.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

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