Sağlık Bakanlığı denetçilerinin bir şikâyet üzerine yaptığı inceleme, İzmir’deki sahte engelli raporu vurgununu ortaya çıkardı. Bakanlık müfettişi, BİMER üzerinden yapılan bir şikâyet üzerine İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ismi kullanılarak verilen raporları mercek altına aldı. 7 Ekim 2016’da başlatılan inceleme, 6 Şubat 2017’de tamamlandı. Hazırlanan 72 sayfalık raporda, kendisi ya da yakını adına sahte engelli raporu alan kişilerin tek tek ifadelerine yer verildi.

GÜVEN KAZANDILAR

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun ele geçirdiği teftiş raporunda, çetenin anlaştığı kişilerle yaptıkları görüşmeler tüm detaylarıyla aktarılırken, sistemin nasıl işlediği de gözler önüne serildi. Buna göre, sahte rapor hazırlayarak binlerce liralık haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan çetenin sistemi şöyle işledi: Çete, anlaştıkları kişilerden kimlik fotokopisi ve fotoğraf istedi. Hastaneyle de bağlantıları bulunmayan şüpheliler, “Doktorlar tanıdık” deyip hastane bahçesinde rahat davranarak güven kazandı. 10 bin liraya varan ücret karşılığında düzenledikleri sahte engelli sağlık kurulu raporlarında sahte mühür kullanarak gerçek olduğu havasını oluşturdular. Raporlarda çete üyelerinin görüşmelerinin ses kayıtları da yer aldı.

Rapor verilen kişileri konuşmamaları için tehdit ettikleri de belirlenen 55 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HABERTÜRK, son bir ay içinde Diyarbakır ve Mersin’de faaliyet gösteren iki sahte rapor çetesini de gündeme getirmişti.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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