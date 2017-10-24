Sağlık Bakanlığı'ndan hipnoz alanları

Sağlık Bakanlığı, hipnoz yapılacak alanları belirledi. Bakanlık daha önce tamamlayıcı tıp alanları arasına hipnozu da katmış, bazı hastalarda kullanılabileceğini açıklamıştı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı, hipnozun özellikle psikiyatri, diş hekimliği, kadın hastalıkları, üroloji, bağımlılıklar, cerrahi alan, dermatoloji alanlarında başarıyla uygulanabildiğini bildirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER