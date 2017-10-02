Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihinde 12 bin 500 personel alımı yapmış ve ardından bu personeller için güvenlik soruşturması başlatılmıştı. Bakanlık yetkilileri, 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihinde ebe, hemşire ve sağlık memurundan oluşan 12 bin 500 personel için alım yapmış ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaya hak kazanan personeller için güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Güvenlik soruşturması kapsamında 9 bin 267 personelin soruşturması tamamlandı ve atamalar için önünde herhangi bir engel kalmadı. Bakanlık yetkilileri, güvenlik soruşturması tamamlanan 9 bin 267 personelin atamasının bugün yapılacağını duyurdu.

Henüz güvenlik soruşturması tamamlanmayan 3 bin 233 personel için soruşturma devam ediyor. Yetkililer, geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmalarının en kısa sürede sonuçlandırılacağını ve atamalarının yapılacağını belirtti.

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Sağlık Bakanlığı personel ataması

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