Çocukların son dönemlerdeki favori oyuncağı slaym (slime) ve aşk kapsüllerine yasaklama geliyor.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler barındıran slaymı ve çocukları bağımlı olmaya teşvik eden aşk kapsüllerini yasaklamak için düğmeye bastı.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

Son yıllarda çocukların favori oyuncağı haline gelen slaym ve aşk kapsülleri çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Slaymın içinde yer alan boraksin maddesinin tıp alanında kullanıldığını ancak amacının dışında kullanılması durumunda zararlı olabileceğini belirten adli tıp uzmanları, velileri uyararak çocukların slaymdan uzak tutulmasını istedi.

Slaymın yapımında kullanılan boraksinin, çocukların zehirlenmesine neden olabileceğini ve tek başına çıplak elle tutulmasının da riskli olduğunu kaydeden yetkililer, bunun bağımlılık yapabileceğinin altını çizdi.

Oyuncak görünümlü tehlikeli maddelerin çocukların geleceğine etki edeceğini de vurgulayan yetkililer, bakanlık yetkilileriyle de bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OYUNCAKLAR PİYASADAN TOPLATILACAK

Uzmanlar, çocuklar için büyük tehlike yaratan bu oyuncakların toplatılması ve imha edilmesi gerektiği yönünde görüşler verince Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Sağlık Bakanlığının oyuncakçılarda satılan bu oyuncağa yasaklama getireceği öğrenildi. Bakanlık, aynı zamanda oyuncakçılarda satılan aşk kapsüllerine de yasaklama getirmeye hazırlanıyor.

Aşk kapsülleri, yaş sınırı gözetilmeden satılıyor. İlaç kapsüllerine benzetilen oyuncağın içine kağıt konuluyor. Kağıdı ise metal halkalar tutuyor.

Bu oyuncakların küçük çocuklar tarafından yutulma riski olduğunu belirten uzmanlar, bu oyuncağın ilacın normalleşmesini sağlayacağını ve bu nedenle de ileride bağımlılıkların artmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı da bu oyuncakları yasaklama veya yaş sınırı getirmek için çalışma başlattı. Uzmanlardan gelen görüşler sonrası bu oyuncakların önümüzdeki günlerde yasaklanacağı ve piyasadan toplatılacağı öğrenildi.

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