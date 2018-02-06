Çocukların son dönemlerdeki favori oyuncağı slaym (slime) ve aşk kapsüllerine yasaklama geliyor.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı, çocuklar için zararlı olabilecek maddeler barındıran slaymı ve çocukları bağımlı olmaya teşvik eden aşk kapsüllerini yasaklamak için düğmeye bastı.
ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Son yıllarda çocukların favori oyuncağı haline gelen slaym ve aşk kapsülleri çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.
Slaymın içinde yer alan boraksin maddesinin tıp alanında kullanıldığını ancak amacının dışında kullanılması durumunda zararlı olabileceğini belirten adli tıp uzmanları, velileri uyararak çocukların slaymdan uzak tutulmasını istedi.
Slaymın yapımında kullanılan boraksinin, çocukların zehirlenmesine neden olabileceğini ve tek başına çıplak elle tutulmasının da riskli olduğunu kaydeden yetkililer, bunun bağımlılık yapabileceğinin altını çizdi.
Oyuncak görünümlü tehlikeli maddelerin çocukların geleceğine etki edeceğini de vurgulayan yetkililer, bakanlık yetkilileriyle de bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OYUNCAKLAR PİYASADAN TOPLATILACAK
Uzmanlar, çocuklar için büyük tehlike yaratan bu oyuncakların toplatılması ve imha edilmesi gerektiği yönünde görüşler verince Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Sağlık Bakanlığının oyuncakçılarda satılan bu oyuncağa yasaklama getireceği öğrenildi. Bakanlık, aynı zamanda oyuncakçılarda satılan aşk kapsüllerine de yasaklama getirmeye hazırlanıyor.
Aşk kapsülleri, yaş sınırı gözetilmeden satılıyor. İlaç kapsüllerine benzetilen oyuncağın içine kağıt konuluyor. Kağıdı ise metal halkalar tutuyor.
Bu oyuncakların küçük çocuklar tarafından yutulma riski olduğunu belirten uzmanlar, bu oyuncağın ilacın normalleşmesini sağlayacağını ve bu nedenle de ileride bağımlılıkların artmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı da bu oyuncakları yasaklama veya yaş sınırı getirmek için çalışma başlattı. Uzmanlardan gelen görüşler sonrası bu oyuncakların önümüzdeki günlerde yasaklanacağı ve piyasadan toplatılacağı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.