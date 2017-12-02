Sağlık Bakanlığı tarafından bazı ilaç fiyatlarında değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ilaç fiyatlarındaki artış veya azalma ile ilgili olarak tedarik sıkıntısının ulaşmadığı belirtilerek, 19 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere 917 ilacın fiyatında düşüş, 945 ürünün fiyatında artış yapıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zam geleceği için ilaçların piyasada bulunamadığı" iddialarını içeren haberlerin çıkması üzerine açıklamada bulunulmasına gerek görüldüğü belirtildi.
A'A'nın haberine göre, Türkiye'de ilaç fiyatlarının 2004'ten itibaren, birçok ülkede olduğu gibi "Referans Fiyat Sistemi" ile belirlendiği aktarılan açıklamada, kaynak fiyat değişikliklerine bağlı ilaç fiyat düşüş veya artışının, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, yılda ikiden bire düşürüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2017 yılında bu kapsamda 917 ilacın fiyatında düşüş, 945 ürünün fiyatında artış yapılmıştır. Bu değişiklikler 19 Aralık 2017 tarihinde geçerli olacaktır. Kur değişimine bağlı olarak ilaç stoku yapılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz eczane ve ecza depolarını denetlemektedir. İlaç Takip Sistemi üzerinden eczane ve ecza depolarının ilaç stoklarının takibi yapılmaktadır. Tespit edilen eczane ve depolar hakkında kurumumuz tarafından yasal işlem yapılmaktadır.
Şu ana kadar kurumumuza ilaç fiyatlarındaki artış veya azalma ile ilgili tedarik sıkıntısı ulaşmamıştır. Bununla birlikte hastalarımızın şikayetleri doğrultusunda tedarik sorunu olması halinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmakta ve tedarik sorunları çözümlenmektedir. Ayrıca hastalarımızın ilaca erişiminde hayati önem arz eden stokçuluğun önlenmesi amacıyla uyarı yazısı Türk Eczacıları Birliği, eczacı odaları ve ilgili derneklere gönderilecektir."
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