Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından, "Suriyelilere aile planlaması desteği" haberine ilişkin, "Habere konu olan çalışmalar, aile planlaması ya da doğum kontrolü maksatlı olarak sürdürülmemektedir. Uygulanan politika gereği aile planlaması ya da yaygın ifade ile doğum kontrolü gibi kavramlar tamamen geride bırakılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bakanlıktan bir gazetede yer alan haberle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin nüfus politikalarının belli olduğu, bunların kamuoyu tarafından da bilindiği belirtildi.
Söz konusu politikaların Bakanlık tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulanan açıklamada, yanlış bir algı oluşturan haberi yazan muhabirle yapılan görüşmede, "çalışmaların üreme sağlığı kapsamında yürütüldüğü" bilgisinin paylaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Habere konu olan çalışmalar, aile planlaması ya da doğum kontrolü maksatlı olarak sürdürülmemektedir. Uygulanan politika gereği aile planlaması ya da yaygın ifade ile doğum kontrolü gibi kavramlar tamamen geride bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın mevzuat gereği sağlığın korunması ile ilgili çalışmaları yürüttüğü vurgulanan açıklamada, özellikle anne ve çocuk sağlığı açısından çalışmalar yapıldığı vurgulandı.
Haberin içeriğinde yer alan konuların yeni ve Suriyelilere mahsus olmadığının belirtildiği açıklamada, "Kendi vatandaşlarımıza sunulan hizmetler ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimize de verilmektedir. Suriyelilere de sunulan olağan bir sağlık hizmetinin yanlış anlamalara yol açmaması için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur." denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.