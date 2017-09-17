Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından, "Suriyelilere aile planlaması desteği" haberine ilişkin, "Habere konu olan çalışmalar, aile planlaması ya da doğum kontrolü maksatlı olarak sürdürülmemektedir. Uygulanan politika gereği aile planlaması ya da yaygın ifade ile doğum kontrolü gibi kavramlar tamamen geride bırakılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bakanlıktan bir gazetede yer alan haberle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin nüfus politikalarının belli olduğu, bunların kamuoyu tarafından da bilindiği belirtildi.



Söz konusu politikaların Bakanlık tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulanan açıklamada, yanlış bir algı oluşturan haberi yazan muhabirle yapılan görüşmede, "çalışmaların üreme sağlığı kapsamında yürütüldüğü" bilgisinin paylaşıldığı aktarıldı.



Açıklamada, "Habere konu olan çalışmalar, aile planlaması ya da doğum kontrolü maksatlı olarak sürdürülmemektedir. Uygulanan politika gereği aile planlaması ya da yaygın ifade ile doğum kontrolü gibi kavramlar tamamen geride bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Bakanlığın mevzuat gereği sağlığın korunması ile ilgili çalışmaları yürüttüğü vurgulanan açıklamada, özellikle anne ve çocuk sağlığı açısından çalışmalar yapıldığı vurgulandı.



Haberin içeriğinde yer alan konuların yeni ve Suriyelilere mahsus olmadığının belirtildiği açıklamada, "Kendi vatandaşlarımıza sunulan hizmetler ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimize de verilmektedir. Suriyelilere de sunulan olağan bir sağlık hizmetinin yanlış anlamalara yol açmaması için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur." denildi.

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