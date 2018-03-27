Sağlık Bakanlığı, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarının bir doktor ve asistanını darp etmesini kınadı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayı büyük üzüntüye neden olmuştur. Hiçbir nedenle mazur görülemeyecek şiddet olayı, anne adayı ve yakınlarının anne karnında kalbi duran bebekleriyle ilgili bilgilendirildiği sırada yaşanmıştır. 10 kişi oldukları belirlenen hasta yakınları uzman doktorumuzla asistanına fiziki şiddet uygulamıştır.

Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, yüzünden ve kolundan yaralanan doktorlarımız darp raporu almıştır.

Her koşulda işini yaparak sağlık hizmeti sunma mücadelesi veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor, Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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