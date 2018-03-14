Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden HABERTURK.COM'a ödül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık haberlerini özendirme, teşvik ve teşekkür amacıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

DÖRT KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Toplum sağlığına katkı sağlayan medya çalışmalarının ödüllendirildiği törende, "Yazılı Basın" "Görsel Basın" "İnternet Basını" ve "Tıp Bilimini Sevdiren Oyuncu" olmak üzere dört kategoride ödüller, sahiplerine takdim edildi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Erdöl, "Ruhuyla bizim olan, geçmişten bize kalan fakat eskimeyen bir özdeyimişiz vardır. 'Marifet iltifata tabidir.' Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve teveccühleriyle, Mekteb-i Tıbbiye'yi Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan ülkemizin sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için bugün bu programı düzenledi" diye konuştu.

Törende, HABERTURK.COM sağlık editörü Demet Demirkır, İnternet Basını kategorisinde "En Başarılı Sağlık Editörü Ödülü"ne layık görüldü.

Programa, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Emin Dindar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticileri, çok sayıda hekim ve tıp öğrencileri de katıldı.

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