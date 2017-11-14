Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl: Sigara diyabet riskini iki kat artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara kullanan diyabet hastalarının kalp-damar hastalıklarıyla kansere yakalanma risklerinin beş kat fazla olduğuna dikkati çekerek, diyabetli kişilerin sigaradan uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.
AA'nın haberine göre; tütün kullanımının 20. yüzyılın en büyük salgını olarak tanımlanmadığını dile getiren Erdöl, sigaranın yaygın olarak akciğer, ağız ve gırtlak kanseri, kronik bronşit, damarlarda tıkanıklık, kalp krizi gibi kalp-damar hastalıkları riskini arttırdığını belirtti.
"DİYABET YAŞAMI TEHDİT EDEN BİRÇOK KOMPLİKASYONLARA YOL AÇMAKTADIR"
Prof. Dr. Erdöl, "Ancak insanların çoğunun farkında olmadığı, sigaranın zararlarının bunlarla sınırlı olmadığı, böbreklerden sinir sitemine, gözlerden kaslara kadar birçok doku ve organa zarar veriyor olmasıdır" diyerek, şunları kaydetti: "Sigara kullanan diyabet hastaları normal insanlara oranla 5 kat daha fazla risk altındalar. Diyabet de tek başına potansiyel olarak yaşamı tehdit eden, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve sinir hasarı gibi birçok komplikasyonlara yol açmaktadır. İyileşmeyen veya çok geç iyileşen yaralar ortaya çıkması gibi sorunlara yol açmaktadır. Diyabetin en önemli etkisi damar sertliğidir. Diyabet ve sigara içme risk faktörleri birbirini artırıcı niteliktedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, sigaranın diyabetlilerde böbrek yetmezliği, görme bozukluğu, ayak ülseri, bacak amputasyonları ve kalp krizi riskini artırdığını göstermektedir."
"NİKOTİN, İNSÜLİN DİRENCİNİN ARTMASINA YOL AÇAR"
Cevdet Erdöl, sigara içen şeker hastalarında sinir sisteminin gördüğü zarar ve böbreklerdeki hasar ile görme yetisi kaybının çok daha hızlı ve fazla olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigara bu durumları daha da hızlandırarak kalp kriziyle sonuçlanacak tabloların oluşmasına neden olmaktadır. Kan damarlarını daraltarak, dolaşım sistemi bozukluklarına, diyabet hastalarında ise ayak ülseriyle, ayak ve bacak enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Sigaradaki nikotin, kalp damarlarında kasılmalara yol açmakta, insülinin enjeksiyon yerinden daha yavaş emilmesine yol açmakta ve böylece kan, glukoz düzeyini olumsuz etkilemektedir. Nikotin ayrıca insülin direncinin artmasına yol açar, kan şekeri seviyesini yükseltip, vücudun insülin kullanma yeteneğini düşürür ve diyabetin kontrolünü güçleştirir. Sonuç olarak bir kişi, ilaçlarla diyabeti tedavi edilmek istenirken, eğer sigara içmeye devam ederse, tedavinin verimi büyük oranda azalmakta ve bu durum hastaya çok ciddi zararlar vermektedir. Özellikle kadınlar başta olmak üzere, sigara içenlerde diyabete yakalanma riski iki kat daha fazladır. "
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