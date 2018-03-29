Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN Türk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Yayımlanan RTÜK Yönetmeliği'nde çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılarak, Sağlık Bakanlığınca bu gıdaların yer alacağı kırmızı, turuncu ve yeşil listelerin hazırlanıp hazırlanmadığının sorulması üzerine Demircan, listelerin tamamlandığını bildirdi. Demircan, "Listeler hazırlandı ve RTÜK'e gönderildi. RTÜK bu uygulamaları takip edecek" yanıtını verdi.
AA'nın haberine göre; Demircan, listede yer alan diğer gıdalara ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Turuncu bant denilen gıdalar kapsamında ise bunlar belli kurallara uydukları zaman reklamları yayımlanabilecek. Bunlar da tuzlu ve baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, diğer içecekler, kahvaltılık gevrekler, yoğurtlar, süt, krema ve diğer benzer besinler, peynir, tüketime kolay hazırlanan gıdalar, tereyağı, katı yağlar, sıvı yağlar, ekmek ve ekmek ürünleri belli kurallar içerisinde uyması halinde reklamları yapabilecekler. Yeşil kısımda ise taze, dondurulmuş et, tavuk, balık, taze ya da dondurulmuş sebze, meyve ve bakliyat, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi yiyecekler."
"NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ"
Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) gıdalarda kullanılmasına yönelik olarak da Demircan, toplumdan gelen talepler ve bilimsel öneriler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.
Demircan, "Biz, nişasta bazlı şekerler konusunda toplumu uyarmaya başlamıştık. Toplumdan ve siyasal iradeden gerekli yansıma geldi ve kota düşürüldü. Diğer şekerler de sağlık için sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla biz toplumun bilinç düzeyi yükseldikçe talebin artacağını biliyoruz. Toplumun talepleri ve bilimin gerekleri yerine getirilecek" diye konuştu.
"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şeker pancarı yerine NBŞ firmalarının öne çıkacağı yönünde eleştiriler var. Bunlara katılıyor musunuz, Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine de Demircan, "Niye olsun? Öyle bir endişeyi ortaya çıkaracak öyle bir uygulama yok. Tersine nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü" ifadesini kullandı.
"SON ŞEKLİ VERİLDİĞİNDE AÇIKLANACAK"
Çocuklara yönelik cinsel istismara yönelik yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Demircan, "Kimyasal hadım yasalaşacak mı? Basına sızan bilgilere göre, hapis cezası sonrasında 5 yıllık bir tedavinin öngörüldüğü belirtiliyor. Son durum nedir?" sorusuna bunun birçok Bakanlığı ilgilendiren bir konu olduğu yanıtını verdi.
Demircan, Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren yönleri ele aldıklarını, bunu ilgili yerlere bildirdiklerini ve Adalet Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Son şekli verildiğinde açıklanacak" dedi.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA HAKKI PAKETTE"
Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek. Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" yanıtını verdi.
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