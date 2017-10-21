Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payında önemli gelişme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikalarının Sivas şubesinin il divan toplantısında, sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde bir yıpranma payının da yakın zamanda geleceğini vurgulayan Memiş şunları söyledi:



"AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız. 550 bin sağlık çalışanının tamamının faydalanması için, içi boş değil içi dolu, emeğimizin karşılığını aldığımız, hak ettiğimiz, yıpranma payını aldığımız, geçmiş yıllara dönük yıpranma payını aldığımız bir yıpranma payı mücadelesi vereceğimizi de ifade ediyorum. Kim ne derse desin yıpranmanın adını bilmeyenler bugün 'Yıpranma payını niçin çıkaramadınız?' diyebilirler. Kolay bir şey değil yıpranma payı. Bir sistemde değişiklik anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu onun için direniyor."



YÜKSELME SINAVI AÇILACAK



Geçen sene yapılan görevde yükselme sınavının çerçeve yönetmelik nedeniyle iptal edildiğini, bu sınavın yakında yapılacağını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:



"Bu sene içerisinde inşallah görevde yükselme sınavı açılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda da önümüzdeki hafta görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak. Ciddi anlamda kadro alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız bunu çalışanlarına ifade edebilirler. Sağlık Bakanlığı'nda da inşallah bu yıl içerisinde açılacağını ifade etmek istiyorum."

Sağlık-Sen

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Sağlık-Sen yıpranma payı