Sağlık harcamaları 2016’da 120 milyar TL’ye yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14.5 arttı ve 104 milyar 568 milyon TL’den 119 milyar 756 milyon TL’ye çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 94 oldu. Söz konusu oran 2015’te yüzde 92.6 olarak hesaplanmıştı.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 1524 TL

AA'nın haberine göre; kişi başı sağlık harcaması, yılında 1345 TL iken 2016 yılında yüzde 13.3 artarak 1524 TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4.6 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise yüzde 3.6 olarak hesaplandı. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2016’da yüzde 13 artarak 19 milyar 562 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 16.3 olarak kayıtlara geçti. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 78.5 seviyesinde kaldı.

Türkiyede sağlık harcamaları

Türkiye İstatistik Kurumu