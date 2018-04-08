Modern tıbbın teknolojiye bağlı gelişiminin yanı sıra, geleneksel tıp yöntemleri de son yıllarda hiç olmadığı kadar öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta içi düzenlenen ‘Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde bu alanda izlenecek yol haritası tartışıldı. Kongrede, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Anadolu’nun bu alandaki birikimini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini açıklaması hükümetin de geleneksel tıbbı gündemine aldığını gösterdi. Gelişmelerin ışığında özel sektör de modern tıbbın yanında geleneksel tıp uygulamalarına yönelik yatırımlarına hız verdi.



‘İBN-İ SİNA’NIN ÖĞRETİLERİNİ BODRUM'DA UYGULAYACAĞIZ’

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yaklaşık 12 yıldır sağlık sektöründe faaliyet gösteren MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, sahibi olduğu Ethica Hastanesi’ni ve Estethica estetik merkezlerini geleneksel tıp ile buluşturmaya hazırlanıyor.



2013 yılında Baymak’ı Hollandalı BDR Thermea’ya sattıktan sonra turizm ve sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandıran Akdoğan, “Estetik için Türkiye’ye İspanya, Rusya, Almanya, Fransa ve ABD’den gelenleri geleneksel tıp ile tanıştırıyoruz. Bodrum’da açtığımız LUX Resort & Residences otelimizde, ana sezon dışında kalan dönemde bu yöntemleri hizmete sunmayı planlıyoruz. İbn-i Sina’nın öğretilerini Bodrum’da uygulayacağız” dedi.



Sağlık turizminde turist başına harcamanın 6 bin doları bulduğunu belirten Akdoğan, “Sağlık için gelen turist, yaz tatili için gelen turiste göre 6 kat daha fazla harcama yapıyor’ diye konuştu.



"CİRONUN YÜZDE 40'I GELENEKSEL TIP OLACAK"



Bugüne kadar sağlık alanına 50 milyon doların üstünde yatırım yaptıklarının altını çizen Murat Akdoğan, “Estetica ciromuzun yüzde 45’i plastik cerrahi, yüzde 35’i saç ekiminden geliyor. 5 yıl içinde sağlık ciromuzun yüzde 40’ının geleneksel tıp uygulamalarından geleceğini öngörüyoruz” dedi.



Bitkisel, hacamat ve sülük gibi geleneksel tıp uygulamalarını bir yıldır Estetica Ataşehir’de sunduklarını kaydeden Akdoğan, “2018 yılı içinde de Ethica İncirli Hastanesi’nde modern tıbbın yanında geleneksel tıp uygulamalarına yer vereceğiz” dedi.



‘KORUYUCU HASTANE OLMAK İSTİYORUZ’



Koruyucu hekim kavramını bir üst seviyeye çıkararak ‘Koruyucu Hastane’ olmayı hedeflediklerini belirten Akdoğan “Kronik hastalıklar konusunda modern tıbbın eksik kaldığı noktalar var. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda geleneksel tıp 5 bin yıldır söz konusu hastalıklar ile başa çıkıyor” ifadesini kullandı.



"BULGARİSTAN VE HIRVATİSTAN'A AÇILACAĞIZ"



Geleneksel tıp uygulamalarını yurtdışına taşıyacaklarının sinyalini veren Akdoğan, “İspanya’nın Marbella şehrinde bir hastane bize teklif yaptı. Bulgaristan’da da aynı konsept ile bir yatırım projemiz var. Hırvatistan’a da yeni konseptimizi yayacağız” ifadesini kullandı.



BAKANLIK 15 UYGULAMAYA İZİN VERİYOR



Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği 15 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması, akupunktur, fitoterapi, hipnoz, homeopati, kupa, larva, hirudoterapi, apiterapi, mezoterapi, kayropraktik, müzikterapi, osteopati, ozon, proloterapi, refleksoloji olarak açıklandı.