Sağlık için kullanılan uygulama ABD üslerinin yerini açığa çıkardı!

ABD askerlerinin kullandığı spor sağlığına yönelik bir cep telefonu uygulamasının ABD'nin bazı gizli üslerinin yerini açığa vurduğu iddia edildi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Strava isimli uygulama kullanıcılarının bilgilerinin yer aldığı Küresel Isı Haritası'nı paylaşıma açtı.

Uygulamanın bu bilgileri paylaşıma açmasının ardından Afganistan gibi ülkelerde bulunan ABD üslerinin büyük ölçüde açığa çıktığı iddia edildi. Haberin ardından bir açıklama yapan Strava yetkilileri, paylaşılan haritaların canlı olmadığı ve 2015-2017 yılları arasında derlenen bilgilerden oluştuğunu belirtti. Strava ayrıca kullanıcıların istedikleri takdirde bilgilerini paylaşmama seçeneğine sahip olduğunu belirtti.

Washington Post'un gündem yaratan haberinin ardından Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Durumu 'bariz bir güvenlik açığı' olarak niteleyen Pentagon sözcüsü, konunun çok ciddi bir biçimde ele alındığını ve ihtiyaç duyulan ek tedbirlerin hızlı bir şekilde alınacağını söyledi.

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