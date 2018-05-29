Sağlık ocağı (Aile Hekimliği) merkezlerinin Online Laboratuvar Tahlil Sonuçları internet ortamında vatandaşların kullanımına açıktır.

Sağlık Ocağında yaptıracağınız kan sonuçlarını ertesi gün almak istiyorsanız saat 13:00'ten önce kan vermeniz gerekiyor. Cuma günü yapılan tahlillerin sonuçları pazartesi günü açıklanır. Tahililinizi verdikten sonra tahlil tüpünüzün üzerindeki numarayı almayı unutmayın. Çünkü sorgulama yapabilmek için bu numarayı bilmeniz şarttır. Peki tahlil sonuçları internetten nasıl sorgulanır?

TAHLİL SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Ocağında verdiğiniz tahliller İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tetkik sonuçları sayfasında (http://labim.ihs.gov.tr/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx) öğrenilebilir. TC. Kimlik numarası ve kayıt no bildirmeniz gerekir. Kayıt no tahlilinizin konduğu tüpe yapıştırılan barkotta yazmaktadır. Bilgilerinizi girdikten sonra yaptırdığınız tahliller liste halinde sıralanır. Aynı sayfadan çıktı da alabilirsiniz. Ancak unutmayın tahlil sonuçları mutlaka bir uzman tarafından yorumlanmalıdır. Tahilile bakarak kendinizce bir yorum yapmanız teşhis ve tedavi sürecinizi olumsuz etkileyebilir.

KAN TESTLERİ

Kan tahlili, hematoloji,biyokimya ve seroloji tahlillerini kapsar. Gerçekte, kandan çalışılan laboratuvar testlerinin sayısı 1000’den fazladır. Bunların tümüne de kan tahlili denilmektedir. Hemogram, tam kan sayım en çok talep edilen ve yaptırılan kan tahlili türlerindendir. Sağlık Ocağında da yaptırılabilen hemogram tahlili ile birçok hastalık öncesi fikir edinilebilir. Hemogram ile herhangi bir iltibap türü tespit edilebilir.