Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etti.

Turizm gelirlerinin artırılması ve mevsimsellikten kurtarılması gerektiğini belirten Palandöken, Türkiye'nin, gezilip görülecek yerlerin yanı sıra doğal termal kaynaklarıyla sağlık turizmi alanında da önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, Türkiye'deki tedavi ücretlerinin Avrupa ülkelerine göre yüzde 60 daha ucuz olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 8-20 bin dolar arasında olan kalp by-pass operasyonu Avrupa'da 20-40 bin dolar arasında değişiyor. Birçok turist, cazip fiyatlar sebebiyle yalnızca zorunlu tıbbi tedaviye değil, diş tedavisi, saç ekimi ve plastik cerrahi operasyonları için de ülkemizi tercih ediyor. Bu nedenle yatırım ve teşvikler daha da artırılmalı ve bu alanda ülkemizin tanıtımına daha çok önem verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi'nin verilerine göre, geçen yıl ülkeye 760 bin sağlık turisti geldiğini ve 7,1 milyar dolar gelir elde edildiğini aktaran Palandöken, turizmde atak yapılması için kaplıca ve sağlık turizmine daha çok önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkedeki potansiyeli yüksek sağlık turizm kaynakları tesisleştirilmeli ve mevcut tesisler modernize edilmeli. Sıcaklıkları 20-100 santigrat derece arasında olan, saniyelik debileri 2 ila 500 litre arasında değişen bin 500 doğal termal su kaynağımız var. 700 bin yatak kapasitesini aşabilecek termal turizm kapasitemiz olmasına rağmen yalnızca 200'e yakın kaplıca işletmesine sahibiz. Kaplıca turizmi teşvik edilerek termal turizm kaynaklarından daha fazla yararlanılmalı. Çünkü sağlık turizmi tatil turizminden daha fazla döviz getiriyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen 20 milyar liralık gelir hedefine ulaşmak için kaplıca tesislerinin artırılması yanında tanıtımın daha etkin ve devamlı yapılması gerekir."