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SAĞLIK

Buzda kayıp düşmemek için dikkat etmeniz gerekenler

06 Ocak 2015 Salı, 11:50:39

Op.Dr. Feridun Yumrukçal, buzda kayıp düşmemek için dikkat etmeniz gerekenleri sıraladı...

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    Kar yağışlarıyla birlikte oluşan buzlanmaya, aracıyla trafiğe çıkan sürücüler kadar yayaların da dikkat etmesi gerekiyor. Bir anlık dikkatsizlik sonucu kayarak düşmek, ciddi yaralanmalara ve önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Op. Dr. Feridun Yumrukçal, karlı havalarda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

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    KÜÇÜK AMA SAĞLAM ADIMLAR ATIN

    Vücudun bir ağırlık merkezi bulunmaktadır. Adımlar atılırken ağırlık merkezini kontrol altında tutmak düşmemek için önemlidir. Karlı ve buzlu havalarda alınabilecek en önemli tedbir, aceleci olmayarak dikkatli yürümektir. 

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    Dolaylı bir önlem gibi gözükse de, buzlu havalarda düşerek yaralanmaların önüne geçmenin en iyi yolu, normal günlerden daha erken yola çıkmaktır. Acele etmek ihtiyacı ortadan kalktığında, düşme riski de en aza inecektir.

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