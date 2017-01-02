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SAĞLIK

Damarları temizleyen besinler!

24 Aralık 2015 Perşembe, 09:05:23

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. İşte damarları temizleyen yiyecekler...

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    NAR: İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler.

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    ZERDEÇAL: Zerdeçal, damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

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    BADEM: E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.

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