SAĞLIK
Jinekolojik kanser belirtileri nelerdir?
08 Mart 2016 Salı, 09:26:50 | Güncelleme: 26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:11:23
Kendi doktorunuz olun ve vücudunuzun alarm sinyallerini görmezden gelmeyin...
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Jinekolojik kanser, kadınlardaki üreme organlarının kanserleri demektir.
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Jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için cinsel yaşamın başladığı ilk yıllardan itibaren doktor kontrolü şart!
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Peki, hangi belirtilerle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının kapısını çalmalıyız? İşte o belirtiler...
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Adet kanamasında düzensizlik
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Kanamada azalma veya artma
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Cinsel ilişki sonrası lekelenme
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Rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV enfeksiyonu başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunulmalı.
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Yapılan HPV aşısı rahim ağzı kanserini yüzde 75 oranında önlüyor.
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Bu nedenle HPV aşısını yaptırın ve PAP smear testi ile kontrollerinizi es geçmeyin.
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Yılda en az bir defa jinekolojik kontrollerinizi yaptırın.
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Tarama testlerini ihmal etmeyin.
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Kilo kontrolünüzü sağlayın.
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