SAĞLIK HABERLERİ
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SAĞLIK

Dahilerin hastalıkları...

25 Mart 2016 Cuma, 11:49:43

Önemli izler bırakan bu dahilerin hastalıklarını biliyor muydunuz? İşte detaylar

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    Stephen Hawking (1942 - ...) 

    21 yaşında henüz tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronların yüzde 80'i öldü ve felç kaldı.

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    Salvador Dali (1904 - 1989) 

    Bir ressam için en kötü hastalıklardan olan Parkinson hastasıydı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vardı. Neredeyse 48 yaşına kadar cinsellikten oldukça soğuktu ve eşi ile 15 yıl kadar birlikte olmadı.

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    Albert Einstein (1879 - 1955) Modern Fiziğin babalarından Einstein, Otistik Spektrum Bozukluğu'na sahipti. Asperger sendromuna benzese de farklılıkları vardır. Bu hastalıkta, kişi kendini uzun uykulardan alamaz. Sürekli yarı baygın halde dolaşabilir. Beyin loblarının arasında bağlantı sadece yaşamsal faaliyetleri sürdürecek kadar vardır.

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