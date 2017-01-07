25 Mart 2016 Cuma, 11:49:43 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:53:58
Önemli izler bırakan bu dahilerin hastalıklarını biliyor muydunuz? İşte detaylar
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Stephen Hawking (1942 - ...)
21 yaşında henüz tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronların yüzde 80'i öldü ve felç kaldı.
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Salvador Dali (1904 - 1989)
Bir ressam için en kötü hastalıklardan olan Parkinson hastasıydı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vardı. Neredeyse 48 yaşına kadar cinsellikten oldukça soğuktu ve eşi ile 15 yıl kadar birlikte olmadı.
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Albert Einstein (1879 - 1955) Modern Fiziğin babalarından Einstein, Otistik Spektrum Bozukluğu'na sahipti. Asperger sendromuna benzese de farklılıkları vardır. Bu hastalıkta, kişi kendini uzun uykulardan alamaz. Sürekli yarı baygın halde dolaşabilir. Beyin loblarının arasında bağlantı sadece yaşamsal faaliyetleri sürdürecek kadar vardır.
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Frida Kahlo (1907 - 1954)
Ünlü ressam, küçük yaşlarda çocuk felci geçirdi. Uzun süre yatağa bağımlı olduğu için bir bacağı diğerinden inceydi. Omurgasında da sorunlar vardı. Hayatının sonlarına doğru ise sağ bacağı kesildi.
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Pablo Picasso (1881 - 1973)
Pablo Picasso yoğun bir migrenden muzdaripti. Disleksi (unutkanlık ve öğrenme zorluğu) hastalığı da kendisinde mevcuttu. Öğrenmede zorluk çekiyordu ancak baş ağrısının da etkisiyle resimlerde farklı etkilere de yer veriyordu.
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John Nash (1928 - 2015)
Ünlü 'Oyun Teorisi'nin sahibi bir matematikçi olan Nash şizofreni hastasıydı. Çevresinde aslında olmayan kırmızı giysili insanlar görüyordu. Hayatını anlatan ´Akıl Oyunları´ filminde de bu detaylar vardı.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en büyük insanlarından olan Mozart´ta Tourette Sendromu mevcuttu. Bu hastalık aynı şeylerin sonsuz kez tekrarlanmasına yol açar. Notalama yeteneğinin buradan geldiği düşünülüyor. Ayrıca bu sendrom kişinin her şeye karşı tikinin olmasına da yol açabilir.
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Vincent van Gogh (1853 - 1890)
Van Gogh şizofreni hastasıydı. Boyadan zehirlenmesi bu etkiyi arttırdı. Bipolar bozukluğu da mevcuttu. Frengi ve Ménière hastalığından da muzdaripti.
DHA
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Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
Ünlü ressam ve mucit Da Vinci´de, Frijit vardı. Frijit cinsel manada karşı cinse karşı oluşan soğukluktur. Cinselliği duyguların olmadığı zaman, iğrenç bir şey olarak tanımladı. Farklı alanlara olan ilgisinden ve sosyal olmamasından dolayı Asperger Sendromu da olduğu söylenebilir. Leonardo´nun hayatı boyunca sevgilisi olmadı.
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Isaac Newton (1643 - 1727)
Fizik kanunları ve matematik konusunda muhteşem çalışmalara imza atan Newton, Asperger Sendromu´na sahipti. Asperger Sendromu´nda beynin tüm lobları ayrı ayrı çalışır. Bu yüzden birden farklı alanda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu rahatsızlık kişinin asosyal olmasına, hep aynı şeyleri tekrarlamasına da yol açabilir.
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Galileo Galilei (1564 - 1642)
Gelileo Sendromu olarak da bilinen hastalığa sahipti. Yani o anki topluma ters düşen her ne varsa o konuda insanları zorlamak. Bunun yanında ilerleyen yaşlarında Galilei kör oldu.
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Charles Darwin (1809 - 1882)
Evrim konusunda başarılı çalışmalar yapan Darwin kekemeydi. Bunun yanında Chagas hastası da olan Darwin´in vücudunun içinde yumuşak kanatsız böcekler dolaşıyordu. Tüm bunları hisseden Darwin bu böceklerle ilgili bilgileri bile kitaplarına aktardı.
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Dante Alighieri (1265 - 1321)
İlahi Komedya´nın yazarı Dante´de Norkolepsi ve kas gevşekliği hastalıkları vardı. Norkolepsi gündüzleri sürekli uyuma ihtiyacı hissetmektir. Kas gevşekliği ise bu hastalığın bir sonucudur. Ayrıca Dante, Epilepsi (Sara) hastasıydı.