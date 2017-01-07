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Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)

Ünlü ressam ve mucit Da Vinci´de, Frijit vardı. Frijit cinsel manada karşı cinse karşı oluşan soğukluktur. Cinselliği duyguların olmadığı zaman, iğrenç bir şey olarak tanımladı. Farklı alanlara olan ilgisinden ve sosyal olmamasından dolayı Asperger Sendromu da olduğu söylenebilir. Leonardo´nun hayatı boyunca sevgilisi olmadı.