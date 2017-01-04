CİNSEL SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

Orgazm olmanın yolları

03 Nisan 2016 Pazar, 09:32:27

Orgazm olamayan kadınların kendilerini zorunlu hissettikleri için ilişki esnasında orgazm taklidi yaptıklarını söyleyen Dr. Cem Keçe, tavsiyelerde bulundu

  • 1
    1 | 16

    Orgazm, cinsel hazzın en yoğun şekilde yaşanması ile gerçekleşir. Orgazm esnasında rahim, vajina kontrolsüz ve güçlü bir şekilde kasılır.

  • 2
    2 | 16

    Orgazm olmak, beynin cinsel uyarıları yoğun bir şekilde alması sonucu vücudun genital bölgelerinin bu uyarılara cevap vermesi olarak tanımlanır. Orgazm olamayan kadınlar kendilerini zorunlu hissettikleri için ilişki esnasında orgazm taklidi yapabilirler.

  • 3
    3 | 16

    Orgazm olmak ve orgazm evrelerini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için nefes kontrolü, orgazm egzersizleri, açık iletişim, ön sevişme, düzenli spor ve beslenme şekli oldukça önem arz etmektedir. Orgazm olamayan kadınlar için Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Cem Keçe, tavsiyelerde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
Kalan karakter : 300