Orgazm olmanın yolları

3 | 16

Orgazm olmak ve orgazm evrelerini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için nefes kontrolü, orgazm egzersizleri, açık iletişim, ön sevişme, düzenli spor ve beslenme şekli oldukça önem arz etmektedir. Orgazm olamayan kadınlar için Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Cem Keçe, tavsiyelerde bulundu.