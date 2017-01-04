Orgazm olmanın yolları

03 Nisan 2016 Pazar, 09:32:27 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:30:57
Orgazm olamayan kadınların kendilerini zorunlu hissettikleri için ilişki esnasında orgazm taklidi yaptıklarını söyleyen Dr. Cem Keçe, tavsiyelerde bulundu
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Orgazm, cinsel hazzın en yoğun şekilde yaşanması ile gerçekleşir. Orgazm esnasında rahim, vajina kontrolsüz ve güçlü bir şekilde kasılır.
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Orgazm olmak, beynin cinsel uyarıları yoğun bir şekilde alması sonucu vücudun genital bölgelerinin bu uyarılara cevap vermesi olarak tanımlanır. Orgazm olamayan kadınlar kendilerini zorunlu hissettikleri için ilişki esnasında orgazm taklidi yapabilirler.
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Orgazm olmak ve orgazm evrelerini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için nefes kontrolü, orgazm egzersizleri, açık iletişim, ön sevişme, düzenli spor ve beslenme şekli oldukça önem arz etmektedir. Orgazm olamayan kadınlar için Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Cem Keçe, tavsiyelerde bulundu.
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ORGAZMA YARDIMCI OLACAK NEFES KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN
Orgazm için yardımcı olacak nefes kontrolü nefsin kontrolünü sağlar. Özellikle partnerlerinden önce orgazm olamayan kadınlar aşağıdaki önerileri uygulamalıdır:
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Kadın ilişki sırasında derin derin nefes almalıdır. Nefes kontrolü orgazmı kolaylaştıran en etkili yöntemdir.
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ORGAZM OLMAK İÇİN SEVİŞİRKEN AKTİF OLUN
Kadınlar orgazm yaşamak istiyorlarsa sevişirken biraz aktif olmalı hareket etmelidir.
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AŞK KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN
Pelvik taban kasları orgazma ulaşmanın garantisidir. Bu kasları aktif tutmak gerekir.
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Tuvalete gidildiğinde ya da otururken pelvik taban kasları aynı idrar yaparmış gibi gevşetilmeli ve ardından idrar tutarmış gibi kasılmalıdır.
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ORGAZM İÇİN ÖN SEVİŞME SÜRESİ YETERLİ OLMALI
Orgazm olabilmek ya da orgazmı güçlü bir şekilde hissedebilmek için ön sevişme oldukça önemlidir.
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Yeterli bir ön sevişme sonrası, doyurucu bir orgazm yaşanabilir. Yani ön sevişme süresi birleşme süresini belirler.
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ORGAZMI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN DÜZENLİ SPOR YAPIN
Spor yapmanın cinsel isteği artırdığı ve cinsel yaşam süresini uzattığı da unutulmamalıdır. Yani düzenli egzersiz yapmak orgazmı kolaylaştırıyor.
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Ayrıca spor cinsel organlara giden kan basıncının artırır. Spor erkekler için cinsel birleşme süresini uzatır.
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İYİ BESLEN GÜÇLÜ ORGAZMLAR YAŞA
Cinsel yoğunlaşmayı engelleyen yorgunluk hissini önlemek için bu yiyecekleri tüketin.
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Süt, yerfıstığı, balık, et, peynir, yumurta, bezelye, soya fasulyesi, buğday özü ve yeşil sebzelerde bulunan “lösin”, arpa, beyin, yürek, süt, karaciğer, istiridye, nohut, bezelye, pirinç, soya fasulyesi, buğday özü ve buğday ununda bulunan “B1 vitamini” ve yoğurt, istiridye, yeşil sebze, mantar, buğday özünde bulunan “B2 vitamini kadınlarda vajina kaslarının esnekliği ile hareketliliğinin oluşumuna yardımcı olur.
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ORGAZM PROBLEMLERİNİ PARTNERİNİZLE KONUŞUN
Partnerinizle açık açık konuşmalı ve net bir dille istediklerinizi talep etmelisiniz. Orgazm olamadığınızda orgazm taklidi yapmak zorunda değilsiniz.