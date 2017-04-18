Türk kahvesinin faydaları

15 Nisan 2016 Cuma, 17:37:08 | Güncelleme: 18 Nisan 2017 Salı, 17:34:11
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin bilinmeyen 10 faydasını anlattı
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1. Tam bir antioksidan deposu
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Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor.
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Böylelikle içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor.
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Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.
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2. Konsantrasyon yeteneğini artırıyor
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Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor.
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Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret ediliyor.
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3. Alzheimer hastalığını önlüyor
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Yapılan araştırmalar kahvenin, dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının önüne geçtiğini ortaya koyuyor.
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Düzenli olarak alınan kafein, bilişsel faliyetlerdeki azalmayı geciktiriyor.
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4. Ömrü uzatıyor
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Atina Üniversite'si Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma; hergün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.
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5. Tansiyona etkisi yanlış biliniyor
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin içeriğindeki kafeinin tansiyonu kısa süreli olarak yükselttiğini, uzun vadede düzenli olarak belirli dozda içilen türk kahvesinin tansiyon üzerine zararlı bir etkisinin olmadığını belirtiyor.
Günde 1 fincan kahve kalp dostu. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi geliyor.
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Araştırmalar düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde kalp ve lenf damarlarının iç yüzeylerindeki hücrelerin onarılmasıyla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
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7. Şeker Hastalığı Riskini Azaltıyor
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Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve Tip-2 diyabete yakalanma riskini %23 oranında azaltıyor.
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8. Vücutta Yağ Yakımını Uyarıyor
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Kafein içeriği ile birlikte spordan yarım saat önce içilen Türk kahvesi spor esnasında yağ yakımını artırıyor.
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Adrenalin hormonu salgılatarak kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını ve daha fazla enerji yakımını sağlıyor.
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9. Safra Taşı Oluşumunu Engelliyor
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Özellikle kadınlarda oluşma riski yüksek olan safra taşlarının günde 3 fincan kahve içen kadınlarda içmeyenlere göre %25 daha az görüldüğüne işaret ediliyor.
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10. Karaciğer yağlanmasına faydalı... Kafein, karaciğer yağlanmasına çok iyi geliyor ve iltihabı azaltıyor. Günde bir fincan kahve içenlerde karaciğer yağlanması daha az görülüyor.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini, aksi halde sağlığa fayda yerine zarar verdiğini belirterek 3 fincanı geçmemek gerektiğini hatırlatıyor.