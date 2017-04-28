SAĞLIK
İnsan vücudu hakkında ilginç gerçekler!
25 Nisan 2016 Pazartesi, 10:11:21 | Güncelleme: 28 Nisan 2017 Cuma, 11:16:51
Bu gerçekler sizi çok şaşırtacak...
-
1
1
|
28
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ
Kendinizle ilgili bu bilgileri biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız...
-
2
2
|
28
Kalbiniz vücudunuzdan ayrılsa bile atmaya devam eder. Çünkü kalbin kendi elektriksel dürtüsü vardır.
-
3
3
|
28
Kalbiniz her gün bir kamyonun 32 km yol gidebileceği kadar enerji oluşturur.
-
4
4
|
28
Dinlediğiniz müzik tarzına göre mimikleriniz ve kalp atım hızınız değişir.
-
5
5
|
28
İnsan vücudundaki en güçlü kas çene kasıdır.
-
6
6
|
28
Mavi gözlü insanların alkol toleransları daha yüksektir.
-
7
7
|
28
Kulaklar ve burunun her zaman büyümeye devam ettiğini biliyor muydunuz?
-
8
8
|
28
Yetişkin bir insan vücudundaki kan damarları 100 bin mildir.
-
9
9
|
28
Uyanık olunduğunda insan beynindeki güç küçük bir ampul için yeterli eletrik üretir.
-
10
10
|
28
Yatağınızın altındaki tozun çoğu aslında sizin ölü deriniz...
-
11
11
|
28
Beyniniz vücudunuzun kan ve oksijen toplamının yüzde 20'sini kullanır.
-
12
12
|
28
Yetişkin bir insan yaklaşık 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atomdan oluşur.
-
13
13
|
28
Tıpkı parmak izinde olduğu gibi her insanın eşsiz bir dil izi vardır.
-
14
14
|
28
Kanserin 100'den fazla tipi vardır. Ve bundan vücudun herhangi bir kısmı etkilenebilir.
-
15
15
|
28
Her gece 7 saatten az uyumak yaşam sürenizi azaltır.
-
16
16
|
28
İnsan gözü yaklaşık 10 milyon farklı renk ayırt edebiliyor.
-
17
17
|
28
Beyin gelişimini 40 yaşına kadar sürdürür.
-
18
18
|
28
İnsanlar derisinin her saat yaklaşık 600 bin parçasını döker.
-
19
19
|
28
Vücutta aşırı kıl olması o kişinin daha yüksek bir zekaya sahip olduğunu gösterir.
-
20
20
|
28
Ağzınızdaki bakteri sayısı dünyadaki insan sayısından daha fazladır.
-
21
21
|
28
İnsan kemikleri çelikten daha güçlüdür.
-
22
22
|
28
Ter aslında kokusuzdur. Fakat cilt üzerindeki bakterilerle karıştığı zaman vücut koku üretmeye başlar.
-
23
23
|
28
İnsan gözü bir dijital kamera olsaydı 576 megapiksel olurdu.
-
24
24
|
28
Bir adım atmak 200 kasınızı birden çalıştırır.
-
25
25
|
28
Ortalama bir insan hayatı boyunca iki yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılar.
-
26
26
|
28
Ölümden sonra üç gün içinde, akşam yemeğinizi öğütmeye yardımcı olan enzimler sizi yok etmeye başlar.
-
27
27
|
28
Burnumuz 50 bin yaklaşık kokuyu hatırlayabiliyor.
-
28
28
|
28
Kemiklerinizin yüzde 31'i sudan oluşur.