09 Mayıs 2016 Pazartesi, 09:52:19 | Güncelleme: 30 Aralık 2016 Cuma, 15:48:26
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci yağ yakımını hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi
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Herkes kısa sürede fazla yağlarından kurtulmak istiyor. Vücut dengesini bozmadan metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran besinler tüketmek ve fit bir vücuda sahip olmak istiyor.
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KALORİSİ DÜŞÜK ETKİSİ YÜKSEK
Çilek vücutta yağ yakımını hızlandıran, lif ve antioksidan etkisinin yüksek olması nedeniyle de her gün 1-2 avuç kadar tüketilebilecek bir meyvedir. Çileğin 1 kasesi rahatlıkla tüketilebilecek kadar az kaloriye sahiptir.
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METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR, HÜCRELERİ YENİLİYOR
Pek çok vitamin barındıran ananas, C vitamini ve yağ yakıcı etkisiyle metabolizmayı hızlandıran besinlerdendir. Özellikle ananas, ızgara olarak salata ya da yemeklerin içerisinde tüketildiğinde hem lezzetli hem de etkilidir.
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Günde 2 dilim ananas tüketmek metabolizmanın hızlanması ve yağ yakımı için yeterlidir. Yüksek lif etkisi ve antioksidan özelliğiyle de hücre yenilenmesine yardımcı olur.
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YEŞİL ÇAY FAZLA KİLOLARIN DÜŞMANI
Yüksek antioksidan etkisi bilinen yeşil çay, günde 2 fincan kadar şekersiz tüketildiğinde hem yağ yakar hem de metabolizmayı hızlandırır.
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Özellikle içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle anti kanserojen etkiye sahip yeşil çay, obezite ve fazla kiloların başlıca düşmanıdır.
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LİMON ÇOK SAĞLIKLI
C vitamini etkisi yüksek olan limon, tüm yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Günlük olarak tükettiğiniz suyun içerisine birkaç dilim limon atılması da yine yağ yakımının hızlanmasında etkilidir. Günde 1 adet limon tüketmeniz sağlıkla zayıflamamıza yardımcı olur.
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BİR FİNCAN KAHVE İÇERSENİZ...
Günde 1 fincan şekersiz Türk ya da filtre kahve metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. Spor öncesi ya da sonrasında 1 adet muzla birlikte tüketilebilen kahve, yağ yakımını hızlandırmada oldukça etkilidir.
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MAYDANOZ ÖDEM ATMAYA YARDIMCI
Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı ve ödem önleyici bir özelliğe sahip olan maydanoz, yağ yakımında etkili bir sebzedir. Yaz, kış sofralardan eksik edilmemesi gereken maydanoz, özellikle kilo verme ve koruma diyetlerinde baş sırada yer almalıdır.
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Maydanozu yemeklerin içerisine ekleyerek, yoğurtla, salata içine ekleyerek ya da suyunu içerek tüketebilirsiniz.
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GÜNDE BİR AVUÇ BADEM YERSENİZ...
Badem içerdiği mineraller ve vitaminler ile dengeli kilo vermeye ve verilen kiloların geri alınmamasına yardımcıdır. Günde bir avuç kadar yoğurtla ya da salataların üzerinde eklenerek tüketilen badem, göbek bölgesindeki yağların yakılmasını destekler.
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BİR ÖĞÜNÜNÜZDE ELMA SİRKESİNE YER VERİN
Sebze ve meyvelerin temizlenmesi için etkili olan elmas sirkesi aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına yardımcı bir besindir. Elma sirkesini, salatalarınıza istediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. Her gün en az 1 öğünde elma sirkesine yer verilmesi özellikle bel çevresi yağların yakımını arttırır.
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KİLO KORUMADA PUL BİBER ETKİLİ
Acı etkisi ile metabolizmayı hızlandıran pul biber, tüm yemeklerde kullanılabilen hem lezzet hem de sağlık katan bir baharattır. Gün içerisinde tüketeceğiniz yoğurdun içine 1 çay kaşığı kadar pul biber katmanız yağ yakımını hızlandıracak ve kilo korumada faydalı olacaktır. Fazla tüketilmesi mide ve bağırsak sorunlarına neden olabileceğinden dikkat edilmelidir.
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ZENCEFİL KİLO ALIMINI DENGELER
Zencefil, limon ile birlikte çay olarak, yemeklerin içine katılarak ya da yoğurtla birlikte tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler. Yüksek kolesterolü düşürmede etkili zencefil aynı zamanda kan şekerini ve kilo alınımını dengeler.