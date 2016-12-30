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KİLO KORUMADA PUL BİBER ETKİLİ

Acı etkisi ile metabolizmayı hızlandıran pul biber, tüm yemeklerde kullanılabilen hem lezzet hem de sağlık katan bir baharattır. Gün içerisinde tüketeceğiniz yoğurdun içine 1 çay kaşığı kadar pul biber katmanız yağ yakımını hızlandıracak ve kilo korumada faydalı olacaktır. Fazla tüketilmesi mide ve bağırsak sorunlarına neden olabileceğinden dikkat edilmelidir.