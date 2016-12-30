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30 ARALIK 2016
SAĞLIK

Yağ yakmanın yolları!

09 Mayıs 2016 Pazartesi, 09:52:19

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci yağ yakımını hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi

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    Herkes kısa sürede fazla yağlarından kurtulmak istiyor. Vücut dengesini bozmadan metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran besinler tüketmek ve fit bir vücuda sahip olmak istiyor. 

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    KALORİSİ DÜŞÜK ETKİSİ YÜKSEK 

    Çilek vücutta yağ yakımını hızlandıran, lif ve antioksidan etkisinin yüksek olması nedeniyle de her gün 1-2 avuç kadar tüketilebilecek bir meyvedir. Çileğin 1 kasesi rahatlıkla tüketilebilecek kadar az kaloriye sahiptir.

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    METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR, HÜCRELERİ YENİLİYOR

    Pek çok vitamin barındıran ananas, C vitamini ve yağ yakıcı etkisiyle metabolizmayı hızlandıran besinlerdendir. Özellikle ananas, ızgara olarak salata ya da yemeklerin içerisinde tüketildiğinde hem lezzetli hem de etkilidir.

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