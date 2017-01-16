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SAĞLIK

İyi bir cinsellik için 15 altın kural!

14 Temmuz 2016 Perşembe, 13:56:28

Keyifli bir cinsellik için işte yapmanız gerekenler...

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    Keyifli bir cinsellik için işte yapmanız gerekenler... 

    Parterinize istemediği bir şeyi yaptırmak için ısrarcı olmayın.

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    Partnerinizin vücudunu övün. Ona bedeninin ne kadar güzel olduğunu söyleyin.

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    Cinsel hayatınızı konuşun. Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyleri ona anlatın. 

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