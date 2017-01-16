SAĞLIK
İyi bir cinsellik için 15 altın kural!
14 Temmuz 2016 Perşembe, 13:56:28 | Güncelleme: 16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:49:59
Keyifli bir cinsellik için işte yapmanız gerekenler...
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Keyifli bir cinsellik için işte yapmanız gerekenler...
Parterinize istemediği bir şeyi yaptırmak için ısrarcı olmayın.
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Partnerinizin vücudunu övün. Ona bedeninin ne kadar güzel olduğunu söyleyin.
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Cinsel hayatınızı konuşun. Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyleri ona anlatın.
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Monotonluktan uzak durun. Arada sırada değişiklik size iyi gelecektir...
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Aldığınız zevk veya orgazm konusunda partnerinize karşı dürüst olun, taklit yapmayı bırakın... Partnerinizin hoşlandığı şeylere önem verin. Sonuçta onun mutluluğu sizi de mutlu edecektir...
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Ne istediğinizi, nasıl daha mutlu hissedeceğinizi partnerinizle mutlaka konuşun.
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Arada sırada gülmeyi bilin. Ön sevişmeyi es geçmeyin. Cinselliğinizin daha keyifli bir hal alamsını istiyorsanız ön sevişmenin önemli olduğunu bir yerlere not edin.
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Kendinizi orgazma odaklamak zorunda değilsiniz. Belli bir sona varmak için efor kaybetmek yerine bulunduğunuz yoldan keyif almaya bakın. İç güdülerinizi önemseyin. Kendinizi seksin akışına bırakın.
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Partnerinizin vücudunu ve isteklerini bilin. Ona vakit ayırın. Cinselliği boş zaman aktivitesi olarak görmeyin...
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Partnerinize aranızdaki ten uyumundan bahsedin. Bu hem sizin hem de onun için çok önemli bir ayrıntı... Partnerinize karşı her konuda açık sözlü olun.