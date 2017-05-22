SAĞLIK

Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!

22 Ağustos 2016 Pazartesi, 14:28:20

  • 1 Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!
    1 | 16

    Güney Koreli araştırmacılar, kahvaltıyı atlamanın depresyon riskini yüzde 43 oranında artırdığını tespit etti. Araştırmacılara göre, vücudun aç kaldıkça stres hormonlarını salıvermesi daha olası.

  • 2 Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!
    2 | 16

    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Güney Koreli bilim insanları, haftada 5 kez kahvaltı etmeyi es geçen kişilerde depresyon görüldüğüne kanaat getirdi.

  • 3 Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!
    3 | 16

    200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, kahvaltıyı atlayan kişilerde stres hormonlarına ek olarak adrenalin (endişeyle doğru orantılı olarak) ve kortizol (serotonini kötü yönde etkiliyor) salgılanıyor.

  • 4 Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!
    4 | 16

    Bu durum, yaşla bağlantılı olarak depresyona sebep olabiliyor. Araştırma ekibinin başkanı Sang Ah Lee, “Depresyonu önlemek adına pratikte kahvaltı etmek önlem olacaktır” dedi.

  • 5 Kahvaltı yapmamanın bir zararı daha çıktı!
    5 | 16

    İŞTE SABAH KAHVALTI YAPMANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

    METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR 

    Vücudunuz saatlerdir yememeye “yavaşlayarak” karşılık verir, metabolik hızı yavaşlatır ve enerji korumak için daha az kalori yakar.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000