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SABAHLEYİN ŞEKERLİ ÇÖREKLERE SALDIRMAYIN

Bunlar birkaç saat sonra kan şekerinizin düşmesine neden olur. Sizi canlandıracak bir şey istersiniz ve muhtemelen başka bir şeker akımı için yüksek şekerli karbonhidrat kavrarsınız.