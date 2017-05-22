Güney Koreli araştırmacılar, kahvaltıyı atlamanın depresyon riskini yüzde 43 oranında artırdığını tespit etti. Araştırmacılara göre, vücudun aç kaldıkça stres hormonlarını salıvermesi daha olası.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Güney Koreli bilim insanları, haftada 5 kez kahvaltı etmeyi es geçen kişilerde depresyon görüldüğüne kanaat getirdi.
200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, kahvaltıyı atlayan kişilerde stres hormonlarına ek olarak adrenalin (endişeyle doğru orantılı olarak) ve kortizol (serotonini kötü yönde etkiliyor) salgılanıyor.
Bu durum, yaşla bağlantılı olarak depresyona sebep olabiliyor. Araştırma ekibinin başkanı Sang Ah Lee, “Depresyonu önlemek adına pratikte kahvaltı etmek önlem olacaktır” dedi.
İŞTE SABAH KAHVALTI YAPMANIN MUCİZEVİ FAYDALARI
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Vücudunuz saatlerdir yememeye “yavaşlayarak” karşılık verir, metabolik hızı yavaşlatır ve enerji korumak için daha az kalori yakar.