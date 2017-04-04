'Protein kaynağı balığı kızartmadan sık tüketin'

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Balık, bağ doku açısından diğer etlere göre daha zayıf olduğu için sindirilebilirliği çok yüksek. Bunun sonucunda biyolojik değeri fazla. Çünkü balığı yediğiniz zaman vücudunuz bunu tamamıyla sindirebiliyor. Yani balıktaki bütün besin bileşenlerini vücut kullanarak kendini yenileyebiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor" dedi.