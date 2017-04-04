'Protein kaynağı balığı kızartmadan sık tüketin'

Balık, bağ doku açısından diğer etlere göre daha zayıf olduğu için sindirilebilirliği çok yüksek. Bunun sonucunda biyolojik değeri fazla. Çünkü balığı yediğiniz zaman vücudunuz bunu tamamıyla sindirebiliyor. Yani balıktaki bütün besin bileşenlerini vücut kullanarak kendini yenileyebiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor" dedi.
Biz günlük tüketim olarak tavsiye ediyoruz. Bu tabii bizim ülkemizde özellikle biraz zor. Kendimizi zorlayabilirsek haftada 2 veya 3 kez balık tüketimini hayatımıza sokabilirsek, çocuklarımızı buna alıştırabilirsek gelecekteki nesillerimizin de bu alışkanlık ile daha sağlıklı bireyler olmasını sağlayabiliriz."
Balıktaki değerli yağların kızartma yağına geçtiğinin ve proteinin nispeten tahrip edildiğinin altını çizen Çolakoğlu, "Buğulama yöntemini kullandığınız zaman içeriği suya geçiyor, siz de suyunu tükettiğinizde balığı tam anlamıyla kullanmış oluyorsunuz. Evet kızartma lezzetli ama buğulama da çok lezzetli. Izgara da çok faydalı" ifadesini kullandı.
AA
AA
Fadıloğlu, "Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre; ABD, İspanya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kişi başına yılda 20 kilogramdan fazla balık düşüyor. Dünya ortalaması yıllık 16 kilogramken İzlanda'da tüketilen balık miktarı kişi başına 90, Japonya'da 75, Avrupa Birliği ülkelerinde 26, Suudi Arabistan'da 10 kilogram. Türkiye ise 8 kilogram ile balık tüketiminde son sıralarda yer alıyor" diye konuştu.
ZEKA GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI
Balığın az oranda yağa sahip yüksek değerli bir protein kaynağı olduğunu belirten Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Balıketi yüzde 15-25 değerleri arasında protein içerir. Bu proteinler, vücuttaki dokuların korunması ve gelişmesi için gerekli olan bütün esansiyel aminoasitleri içerirler.
İyot, çocukların zeka gelişiminde önemli bir rol oynarken A vitamini bağışıklık sisteminin ve gözlerin görme özelliğinin güçlenmesine, hastalıklara karşı direncin artmasına, D vitamini kemiğin gelişmesine, içerdiği demir kan yapımına, fosfor dokuların iyileşmesine, cildin parlak, saçların canlı olmasına yardımcı olur" dedi.
BU BALIKLARI KILÇIKLARIYLA YİYİN
Özellikle güneşten yararlanmanın az olduğu kış mevsiminde kemik ve diş sağlığında önemli yeri olan D vitamininin karşılanmasında balık tüketiminin önemine dikkat çeken Fadıloğlu, "Sardalye, hamsi gibi küçük balıklar kılçıklarıyla birlikte yenildiğinde süt ürünleri gibi kalsiyum almanıza da yardımcı olur ve kemik gelişiminde fayda sağlar.
Balıkta, diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş yağ yerine, doymamış yağ asitleri mevcuttur. Omega-3 vücudun üretemediği ve en fazla balıkta bulunan son derece faydalı bir yağ asididir. Omega- 3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü yükseltir. Kalbi koruyan omega-3 yağ asidi, kalp damar hastalıklarına karşı da koruma sağlar" diye konuştu.
Balığın kızartılmasının kanserojen maddelerin oluşumuna ve besin değerinde azalmaya neden olduğunu ifade eden Fadıloğlu, "Mümkün olduğunca ızgara, buğulama ve haşlama yöntemleri tercih edilmeli. Çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri mikrobiyal açıdan risk taşıdıklarından tercih edilmemeli. Hamilelik ve emzirme döneminde ise bebeğin normal gelişimi ve annenin sağlığı açısından haftada en az 3-4 kez tüketilmesi gerekir" dedi.
Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Tazeliğini yitirdikçe gözler buğulanmaya başlar ve içeri çöker. Solungaçları canlı kırmızıdır. Balığın derisi gergin olmalı, balığa parmakla dokununca meydana gelen çukurluk anında düzelmelidir. Bayat balıkta bu iz kalır" diyerek uyarıda bulundu.
İHA