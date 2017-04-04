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SAĞLIK

'Protein kaynağı balığı kızartmadan sık tüketin'

01 Eylül 2016 Perşembe, 10:23:25

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, sağlıklı bir yaşam için balığın haftalık sınırlamayla değil günlük alışkanlıkla tüketilmesi ve kızartmasından uzak durulması gerektiğini söyledi

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    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarına bakıldığında balığın ucuz hayvansal protein kaynağı açısından önemli olduğunu ifade etti.

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