Ağzından dev tükürük bezi taşı çıktı!

Bahreyn'e atanan denizci Brandon Douglas, yaklaşık beş gün boyunca ağzında acı hissetti.
Beş gün boyunca alt çenesinde sabit bir şey hissettiğini söyleyen Douglas, onca günün ardından kahvaltıdan sonra bir şeyin ağzından dışarı çıkmaya çalıştığını söyledi.
Bunun üzerine Douglas, lavaboya giderek, cep telefonu ile bu anı kaydetmeye başladı.
Ağzından dev bir tükürük bezi taşı çıkan Douglas'ın taştan sonra dilinin altında bir delik meydana geldi.
Sosyal medyaya 10 Eylül'de eklediği 30 saniyelik video 389 bin 127 defa izlendi.