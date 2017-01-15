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SAĞLIK

20'li yaşların yaptığı 20 sağlık hatası!

22 Eylül 2016 Perşembe, 15:18:21

Alışkanlıklar rutin davranışlar haline dönüştüyse buna el atmanın zamanı gelmiş demektir. 20'li yaşlarınız büyük kariyer hedefleriniz için değişiklikler yapmanız gereken iyi bir zaman... İşte 20'li yaşlarda yapılan 20 hata!

  • 1
    1 | 20

    1- Yeterince uyumamak.

  • 2
    2 | 20

    2- Güvenli seksten uzak yaşamak.

  • 3
    3 | 20

    3- Yeterince su içmemek.

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