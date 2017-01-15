20'li yaşların yaptığı 20 sağlık hatası!

22 Eylül 2016 Perşembe, 15:18:21 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 15:13:06
Alışkanlıklar rutin davranışlar haline dönüştüyse buna el atmanın zamanı gelmiş demektir. 20'li yaşlarınız büyük kariyer hedefleriniz için değişiklikler yapmanız gereken iyi bir zaman... İşte 20'li yaşlarda yapılan 20 hata!
1
1|20
1- Yeterince uyumamak.
2
2|20
2- Güvenli seksten uzak yaşamak.
3
3|20
3- Yeterince su içmemek.
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4
4|20
4- Kahvaltıyı atlamak.
5
5|20
5- Küçük şeyleri fazlasıyla dert etmek.
6
6|20
6- Stresi azaltmak için herhangi bir şeyle ilgilenmemek.