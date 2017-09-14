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Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, balık tüketiminin hem ruh hem beden sağlığı için önemli olduğunu ifade ederek, "Eylül demek balık mevsimi demek. Avlanma yasağının kalktığı şu haftalar da balık çeşitleri soframızdaki yerini almaya başladı.