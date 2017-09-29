Antep fıstığının yararları nelerdir?

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Onu hangimiz sevmiyoruz ki! Çerezlerin en sevileni Antep fıstığının faydaları yabana atılır cinsten değil. Mesela, günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabiliyor. İşte diğer yararları...