SAĞLIK
Hayatınızı değiştirecek ilginç bilgiler!
04 Ekim 2016 Salı, 10:50:55 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:23:47
Bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirecek...
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Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra bu zamana kadar bu tavsiyeler olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz...
iŞTE O ÖNERİLER...
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1- Boğazınız gıdıklandığında kulağınızı kaşıyın.
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2- Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.
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3- Eğer umutsuz olmak üzere iseniz yumruğunuzu sıkın ve baş parmağınızı yumruğunuzun içine sokun ve sıkıca kavrayın.
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4- Migreniniz varsa ellerinizi buzlu suyun içine sokun ve esnetin.
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5- Dondurma baş ağrısı (soğuk bir şeyler yiyip içmenin sonucunda oluşan keskin baş ağrısı) yaşarsanız dilinizi üst damağınıza doğru bastırın.
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6- Eğer yataktayken bile başınız dönüyorsa ayağınızın bir tanesini zemine koyun. Bu, beynin pozisyonunuzu yeniden hesaplamasına yardım edecektir.
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7- Diş ağrınız varsa baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasına buz sürün. Bu, ağrıyı yüzde 50 azaltacaktır.
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8- Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.
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9- Araştırmalar gösteriyor ki; sol kulak müzik ve diğer sesleri seçmede daha iyiyken, sağ kulak ise kelimeleri ve konuşmayı daha iyi seçiyor.
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10- Kendinizi uykulu hissettiğiniz zaman nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutun ve bırakın.
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11- Uyku konusunda sıkıntı yaşadığınızda, bir dakika hızlıca gözlerinizi kırpıştırın.
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12- Burun tıkanıklığınız olduğu zaman yanınıza gece boyu bir soğan koyun.
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13- Eğer gülmenizi durduramıyorsanız kendinize çimdik atın.
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14- Yatmadan önce okuyacağınız bir konuşma, sabahleyin onu daha iyi hatırlamanızı sağlar.
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15- Akne oluşumunu önlemek için duşun sonunda duş başlığınızı soğuğa ayarlayın. Soğuk su, gözenekleri kapatır. Kirlere ve bakterilere engel olur.
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ