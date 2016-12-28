SAĞLIK HABERLERİ
28 ARALIK 2016
SAĞLIK

Hayatınızı değiştirecek ilginç bilgiler!

04 Ekim 2016 Salı, 10:50:55

Bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirecek...

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    Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra bu zamana kadar bu tavsiyeler olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz...

    iŞTE O ÖNERİLER...

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    1- Boğazınız gıdıklandığında kulağınızı kaşıyın.

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    2- Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.

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