SAĞLIK

Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!

05 Ekim 2016 Çarşamba, 16:41:22

30 yaşına geldiğinizde artık bu hataları yapmamaya özen gösterin...

  • 1 Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!
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    Sanki hiç '30' yaşına gelmeyecekmişsiniz gibi düşünürsünüz ya da düşünürdünüz. Ama zamanın acımasızlığı karşısında duramayıp, göz açıp kapayıncaya dek '30'uncu yaşınızın içinde olduğunuzu görürsünüz. 

  • 2 Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!
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    Ama mesela zamanın su misali geçtiğini bilmek değil. Artık 30'uncu yaşınıza geldiğinizde yapmayı durdurmanız gereken bazı şeyler var. Neler mi?

  • 3 Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!
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    Mesela; 

    Kredi kart limitini doldurmak

  • 4 Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!
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    Kredi kartını ilk aldığınızda sanki para harcamıyormuşçasına kredi kartını hunharca kullanıp, daha sonra ödeme günü geldiğinde, bankamatiğe para yatırdığınızda acı gerçekle karşılaşırsınız. Ancak kredi kartını sadece ihtiyaç durumlarında kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz. 

  • 5 Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!
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    Doktora gitmekten kaçınmak

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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