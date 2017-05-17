Bu alışkanlıkları 30 yaşına kadar bırakın!

Sanki hiç '30' yaşına gelmeyecekmişsiniz gibi düşünürsünüz ya da düşünürdünüz. Ama zamanın acımasızlığı karşısında duramayıp, göz açıp kapayıncaya dek '30'uncu yaşınızın içinde olduğunuzu görürsünüz.
Ama mesela zamanın su misali geçtiğini bilmek değil. Artık 30'uncu yaşınıza geldiğinizde yapmayı durdurmanız gereken bazı şeyler var. Neler mi?
Mesela;
Kredi kart limitini doldurmak
Kredi kartını ilk aldığınızda sanki para harcamıyormuşçasına kredi kartını hunharca kullanıp, daha sonra ödeme günü geldiğinde, bankamatiğe para yatırdığınızda acı gerçekle karşılaşırsınız. Ancak kredi kartını sadece ihtiyaç durumlarında kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Doktora gitmekten kaçınmak