SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem!

06 Ekim 2016 Perşembe, 13:59:16

Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...

  • 1
    1 | 37

    Çoğumuz kalori yakmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünür dururuz. Ancak bize kalori yaktıracak seçeneklerin eğlenceli de olması gerekir ki devamlılığı sağlayabilelim. Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...

  • 2
    2 | 37

    Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat

    Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.

  • 3
    3 | 37

    Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat

    Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300