06 Ekim 2016 Perşembe, 13:59:16 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:23:30
Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...
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Çoğumuz kalori yakmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünür dururuz. Ancak bize kalori yaktıracak seçeneklerin eğlenceli de olması gerekir ki devamlılığı sağlayabilelim. Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...
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Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat
Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
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Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat
Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
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Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
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Tai Chi - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
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Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
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Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
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Voleybol - 364 kalori / 1 saat
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Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
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Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
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Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
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Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
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Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
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Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
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Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
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Tenis - 728 kalori / 1 saat
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Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
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Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat
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Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
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Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
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Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
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Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
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Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
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Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
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Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat
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Paten - 683 kalori / 1 saat
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Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat
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Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
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Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat