Erken uyanmanın yolları!

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Vücut saati tıkır tıkır işleyenler, size şapka çıkarıyoruz. Ama çoğumuz geç yatıyoruz erken kalkamıyoruz. “Toplantı 9’da değil de 10.00’da başlasa; ilk ders zili 1 saat sonra çalsa ne olurdu” diye yıllardır sızlansak da değişen bir şey yok. 06.00‘da kalkıp 06.30’da evden çıkmak zorundayız. Ne yapalım? O zaman pratik yöntemler bulalım dedik.