SAĞLIK HABERLERİ
06 OCAK 2017
SAĞLIK

İşte o ilginç bilgiler...

14 Ekim 2016 Cuma, 12:23:23

İnsan vücuduna dair şaşırtıcı gerçekler, Haberturk.com'da...

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    Fitness Uzmanı Bünyamin Aysoy, insan vücuduna dair şaşırtıcı gerçekleri Haberturk.com okuyucularına anlattı.

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    Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 Watt'lık bir lambayı dakikalarca yakabilir.

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