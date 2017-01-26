Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

Ağrı yarım saatten uzun sürer. Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı da olabilir. Bazı insanlarda belirtiler çok gizli olabilir. Özelikle ileri yaşlı hastalar, diyabet hastaları hemen hemen hiç ağrı duymayabilirler ve sadece nefes darlığı ve soğuk terleme şikayetleri ile kalp krizi geçirebilirler. Bazı hastalarda da mide ülseri veya pankreatit ağrısıyla kalp krizi ağrısı karıştırılabilir" dedi.
"KALP KRİZİ ESNASINDA SANİYELER BİLE ÇOK DEĞERLİ"
Bu durumda aspirin alınabileceğini anlatan Alyan, "Aspirin kanı sulandırır ve kan dolaşımı kolaylaştırır. Bu belirtilerle karşı karşıya kalındığında bir yere oturup dinlenilmeli ve hemen bir sağlık kuruluşuna ulaşılmalıdır. Kesinlikle yürümeye veya merdiven çıkmaya devam edilmemelidir, çünkü aktiviteye devam etmek zaten oksijen alamayan kalbin oksijen talebini daha da arttıracaktır" diye konuştu.
"BU RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!"
Sigara içmek, kötü kolesterolün yüksek, iyi kolesterolün düşük olması, diyabet hastalığı, obezite ve hareketsiz yaşam, erkeklerin 45, bayanların 55 yaşının üstünde olması, tansiyon yüksekliği, sağlıksız beslenme, anne, baba, kardeş gibi birinci dereceden akrabalarda kalp hastalığı öyküsü varsa kişinin de risk altında olabileceğine dikkat çeken Alyan, şunları kaydetti: