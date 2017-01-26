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SAĞLIK

Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

18 Ekim 2016 Salı, 14:50:48

Göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluk kalp krizinin ilk belirtileri...

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    Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Alyan, göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluğun kalp krizinin ilk belirtileri olduğunu belirterek, ancak kalp krizlerinin dörtte birinin belirti göstermeden meydana geldiğine dikkat çekti.

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    Doç. Dr. Ömer Alyan, kalp krizi ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Kalp krizindeki ağrının, göğüste ağrı, yanma, sıkışma şeklinde başlayıp sol kola serçe parmağına doğru inen, boyna doğru yayılan bir ağrı olduğunu belirterek, "Alında soğuk terler birikir.

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    Bazen kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgular ile başlar ve kolayca tanı konabilir. Ancak pek çok kişide olay yavaş ve hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissi ile başlar ve ne olduğu anlaşıldığında hasta için geç kalınmış olabilir. Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 Aralık 2016 Salı 17:09
    babaannem bugün okulda galina kalp krizi geçirmiş ama allah'tan birşeyi yok çok şükür
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