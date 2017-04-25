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Uzmanlar, az stresin olumlu etkileri olduğunu belirtse de, stres bazılarımızın hayatını kabusa çevirebiliyor. Birçok hastalığa sebep olabilen stres, çalışırken de peşinizi bırakmıyorsa belki de meslek değiştirme vaktiniz gelmiş demektir.