19 Ekim 2016 Çarşamba, 08:42:33 | Güncelleme: 25 Nisan 2017 Salı, 08:47:10
HABERTURK.COM
ABD'de yapılan bir araştırma stresten uzak durmak isteyen bireyler için meslek gruplarını araştırdı. İşte o meslekler...
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Uzmanlar, az stresin olumlu etkileri olduğunu belirtse de, stres bazılarımızın hayatını kabusa çevirebiliyor. Birçok hastalığa sebep olabilen stres, çalışırken de peşinizi bırakmıyorsa belki de meslek değiştirme vaktiniz gelmiş demektir.
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ABD'de yapılan bir araştırma stresten uzak durmak isteyen bireyler için meslek gruplarını araştırdı. İşte o meslekler...