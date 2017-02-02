SAĞLIK HABERLERİ
02 ŞUBAT 2017
SAĞLIK

Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!

24 Ekim 2016 Pazartesi, 10:26:31

"Banyodan sonra su içilirse organlar yaşlanır. Acı yedikten sonra içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar"

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    Yaşam kaynağı olan su, insan vücudu için son derece önemli. Ancak suyun da doğru zamanda içilmesi gerek.

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    Uzmanlar su içmenin kurallarını şöyle sıralıyor: "Banyodan sonra su, içilirse organlar yaşlanır. Acı yedikten sonra içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. 

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    Meyvenin üzerine içilirse mide asidi oluşur. Spor sonrası su içmek karaciğer ve dalağı büyütür.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 Ocak 2017 Perşembe 12:50
    bravooooooooo
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