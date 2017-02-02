Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!

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* Böbrek taşını ve idrar yolu enfeksiyonunu önler.

* Midedeki asitler hazımsızlık ve mide yanmasının yanısıra böbrek taşlarına da neden olur. Sabah su içerek aynı zamanda böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçebilirsiniz. Sadece sabahları değil gün içinde yeterli miktarda su içmelisiniz.