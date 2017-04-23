Mack Horton hayatını hayranının dikkatine borçlu!

Olimpik yüzücü Mack Horton, ismi belirtilmeyen hayranına teşekkürlerini sundu.
Sebebi ise, hayranının, olimpik şampiyon Horton'ın yıllar içerisinde büyüyen benini fark etmesi...
Horton'u televizyonda izleyen fanı, Mack Horton'ın göğsündeki büyük ve koyu renkli beni fark etti ve yüzme ekibinin doktoruna email attı.
Beni kontrol edilen Mack Horton'ın gerçekten de kanser olduğu tespit edildi.
Kötü huylu bir kanser türü olan melanom teşhisi konulan Mack Horton'ın beni ameliyatla alındı. Horton, keskin gözlü hayranına iyi niyetinden dolayı teşekkür etti.
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ