SAĞLIK HABERLERİ
04 OCAK 2017
SAĞLIK

Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?

30 Ekim 2016 Pazar, 14:37:38

İşte günde ne kadar su içmeniz gerektiği...

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    Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;

    -Susuzluk hissi
    -Ağız kuruluğu
    -Yorgunluk

  • 2
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    -Endişe ve hassasiyet
    -Koyu sarı idrar
    -Cilt kuruluğu

  • 3
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    -Kabızlık
    -Baş dönmesi
    -Baş ağrısı

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