Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?

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İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su içmediğinizde ise...



Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir. Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır.