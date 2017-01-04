SAĞLIK
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
30 Ekim 2016 Pazar, 14:37:38 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:18:12
İşte günde ne kadar su içmeniz gerektiği...
-
1
1
|
16
Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;
-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk
-
2
2
|
16
-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu
-
3
3
|
16
-Kabızlık
-Baş dönmesi
-Baş ağrısı
-
4
4
|
16
-Ağız kokusu
-Tatlı isteği
-Kas krampları
-
5
5
|
16
Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;
-Aşırı susuzluk hissi
-Hızlı kalp atışı
-Bilinç kaybı
-
6
6
|
16
-Hızlı nefes alıp verme
-Boş boş bakma
-Düşük tansiyon
-
7
7
|
16
-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
-Şiddetli baş dönmesi
-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi
-Sıcak havalarda bile terlememek
-
8
8
|
16
Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?
Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.
-
9
9
|
16
Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)
9 kilo: 0.25 litre
18 kilo: 0.5 litre
27 kilo: 0.75 litre
36 kilo: 1 litre
-
10
10
|
16
45 kilo: 1.25 litre
54 kilo: 1.5 litre
63 kilo: 1.75 litre
72 kilo: 2 litre
81 kilo: 2.25 litre
-
11
11
|
16
90 kilo: 2.5 litre
99 kilo: 2.75 litre
108 kilo: 3 litre
117 kilo: 3.25 litre
-
12
12
|
16
İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su içmediğinizde ise...
Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir. Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır.
-
13
13
|
16
Hücrelerarası boşluktan yüzde 26'ya kadar su eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.
-
14
14
|
16
Hücreler arası boşluktan yüzde 26'ya kadar su eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.
-
15
15
|
16
Hücrelerinizden yüzde 66'ya kadar su eksilir. Bu da, yüksek kolesterol, zayıf metabolizma ve erken yaşlanmaya neden olur.
-
16
16
|
16
Susuz kalan hücreler yağı etkili bir şekilde yakamaz. Bu durumda obezite kaçınılmaz olur.