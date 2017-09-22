Sonbahar mevsiminin en şifalı besinleri nelerdir?

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Diğer bir antioksidan vitamin olan A vitamininin ön maddesini (beta karoten) de içeriyor ve bu çifte vitamin sayesinde hem vücut direncini artırıyor hem de soğuk algınlığına karşı koruyor. Mandalina ve portakal gibi turunçgilleri suyunu sıkmak yerine meyve şeklinde tüketmek, kilo kontrolü ve kan şekerinin kontrolünü sağlamada yardımcı.