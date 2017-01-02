SAĞLIK HABERLERİ
02 OCAK 2017
SAĞLIK

Ericka Hart üstsüz fotoğraflarıyla o kişilere ilham oldu!

02 Kasım 2016 Çarşamba, 09:23:45

Ericka Hart, geçtiğimiz yaz Newyork'ta Afropunk Festival'indeki üstsüz fotoğrafları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Meme kanseri nedeniyle göğüsleri alınan genç kadın, farkındalık yaratmaya çalışıyor

  • 1
    1 | 19

    Ericka Hart, bir savaşçının ismi...

  • 2
    2 | 19

    Maryland vatandaşı olan Ericka Hart, geçtiğimiz yaz Newyork'ta Afropunk Festival'indeki üstsüz fotoğrafları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. 

  • 3
    3 | 19

    28 yaşında meme kanseri teşhisi konulan Ericka, okuldan mezun olmasına ve evlenmesine aylar kala çift taraflı mastektomi yapıldı. Yani her iki göğsü de ameliyatla alındı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Geçmiş olsun.
Kalan karakter : 300