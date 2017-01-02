Ericka Hart üstsüz fotoğraflarıyla o kişilere ilham oldu!

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"Çünkü daha 28 yaşındaydım. Saçlarım dökülünce yine hoş olacak mıyım? Neye benzeyeceğim? bunları düşündüm" diyen Ericka, sözlerine şöyle devam etti: "Doktoruma gidip, çift taraflı mastektominin ne olduğunu araştırdığımı ama hiç bu şekilde siyahi bir kadına rastlamadığımı, özellikle de genç siyahi bir kadına rastlamadığımı, o nedenle de ameliyattan sonra neye benzeyeceğimi bana göstermesini rica ettim. Bir tane fotoğraf bulmak doktorumun iki haftasını aldı."