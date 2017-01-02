Ericka Hart üstsüz fotoğraflarıyla o kişilere ilham oldu!
02 Kasım 2016 Çarşamba, 09:23:45 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:29:58
Ericka Hart, geçtiğimiz yaz Newyork'ta Afropunk Festival'indeki üstsüz fotoğrafları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Meme kanseri nedeniyle göğüsleri alınan genç kadın, farkındalık yaratmaya çalışıyor
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Ericka Hart, bir savaşçının ismi...
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Maryland vatandaşı olan Ericka Hart, geçtiğimiz yaz Newyork'ta Afropunk Festival'indeki üstsüz fotoğrafları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
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28 yaşında meme kanseri teşhisi konulan Ericka, okuldan mezun olmasına ve evlenmesine aylar kala çift taraflı mastektomi yapıldı. Yani her iki göğsü de ameliyatla alındı.
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Şimdi 30 yaşında olan Ericka Hart, çift taraflı mastektominin yanı sıra defalarca kemoterapi aldı.
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Aynı tanıları alan çoğu kadını yasa boğan şey göğüslerini kaybetmek iken, Ericka ise, onu asıl derinden sarsan şeyin saçlarını kaybetmek olduğunu ifade etti.
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Huffington Post'a konuşan Ericka Hart, göğüslerinin alınacağını öğrendiğinde ilk sorusu, "Kemoterapi alacak mıyım?" olmuş. Kemoterapi almanın aslında sorun olmadığını ama saçlarını kaybedecek olma düşüncesi Ericka'yı çok üzmüş.
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"Çünkü daha 28 yaşındaydım. Saçlarım dökülünce yine hoş olacak mıyım? Neye benzeyeceğim? bunları düşündüm" diyen Ericka, sözlerine şöyle devam etti: "Doktoruma gidip, çift taraflı mastektominin ne olduğunu araştırdığımı ama hiç bu şekilde siyahi bir kadına rastlamadığımı, özellikle de genç siyahi bir kadına rastlamadığımı, o nedenle de ameliyattan sonra neye benzeyeceğimi bana göstermesini rica ettim. Bir tane fotoğraf bulmak doktorumun iki haftasını aldı."
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Bu fotoraf Ericka için yeterli olmadı, hem de siyahiler arasında da meme kanseri artışa geçmişken...
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Genç kadın da bunun üzerine, Afropunk Festival'inde üstsüz fotoğraflarının çekilmesine izin vermiş ki, siyahi bir kadın meme kanserine yakalandığında ve ona mastektomi yapılması gerektiğinde nasıl görüneceğini öğrensin diye...
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İnternette viral olan bu fotoğtaflar ile kadınların meme muayenelerini aksatmaması için de farkındalık yaratmaya çalışıyor Ericka ve meme kanseri ile ilgili bilgilendirmenin sadece belli bir dönemde değil her zaman yapılması gerektiğini söylüyor.