SAĞLIK

Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın

03 Kasım 2016 Perşembe, 09:30:29

  • 1 Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın
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    İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan King’s College London’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, yatmadan önce telefon ya da tabletleriyle vakit geçiren çocukların uzun vadede sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

  • 2 Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın
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    Yaş ortalaması 14 olan 125 bin çocuğun uyku düzenlerinin gözlemlendiği araştırmada, yatmadan önce telefonlarıyla vakit geçiren çocukların sık sık uyku bozukluğu yaşadığı ve ertesi gün okullarında büyük bir yorgunlukla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

  • 3 Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın
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    Çocukların yatmadan bir buçuk saat önce telefonlarıyla oynamaması gerektiğini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Doktor Ben Carter, “Bu çocuklar obezite, bağışıklık sistemi bozukluğu ve psikolojik sorunlar yaşayabilir.

  • 4 Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın
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    Uzun ya da kısa vadede sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaları çok yüksek olasılık” ifadesini kullandı.

  • 5 Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın
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    6 ila 13 yaş arasındaki çocukların günde 9 ila 11 saat uyuması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, telefon sahibi olma yaşının 10’a kadar düştüğünü vurguluyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 21:00
    katılıyorum
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