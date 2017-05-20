Yatmadan bir buçuk saat önce telefonu elinden alın

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İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan King’s College London’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, yatmadan önce telefon ya da tabletleriyle vakit geçiren çocukların uzun vadede sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ortaya koydu.