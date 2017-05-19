SAĞLIK

Cep telefonlarındaki mavi ışık sağlığı bozuyor!

06 Kasım 2016 Pazar, 15:08:01 HABERTURK.COM

Akıllı telefonlardaki mavi ışık, melatonini bozarak, uyku planını da bozmuş olur. Bu da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir

  • 1 Cep telefonlarındaki mavi ışık sağlığı bozuyor!
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    Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği artık kabul edilen bir gerçek. Günün her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de bu telefonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor.

  • 2 Cep telefonlarındaki mavi ışık sağlığı bozuyor!
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    Business Insider'ın haberine göre; Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. 

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    Bu ekranlar geceleri ise; sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. 

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    Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir, gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür. 

  • 5 Cep telefonlarındaki mavi ışık sağlığı bozuyor!
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    Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine neden olur. 

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