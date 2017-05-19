Cep telefonlarındaki mavi ışık sağlığı bozuyor!

Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği artık kabul edilen bir gerçek. Günün her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de bu telefonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor.
Business Insider'ın haberine göre; Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor.
Bu ekranlar geceleri ise; sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor.
Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir, gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür.
Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine neden olur.