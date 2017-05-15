ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu.
Sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen The North American Menopause dergisinde yayımlanan araştırmada, menopoz dönemine giden kadınların unutkanlık seviyelerinin önceki yıllara göre hızla arttığı vurgulandı.
Araştırma ekibinin başındaki Profesör Jill Goldstein, “Kadınların hafızasının erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Bunun bir ‘şehir efsanesi’ olmadığını ispatladık.
Genel olarak erkekler çok daha unutkanlar. Ancak bu durum kadınların menopoz dönemine girmesiyle tersine dönüyor.
Bu dönemden sonra kadınlar çok daha çabuk unutuyor ve hatırlama problemleri yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.