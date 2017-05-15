SAĞLIK

Hafızanızı güçlendirecek 15 tüyo!

11 Kasım 2016 Cuma, 09:08:37

Kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu

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    ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu.

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    Sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen The North American Menopause dergisinde yayımlanan araştırmada, menopoz dönemine giden kadınların unutkanlık seviyelerinin önceki yıllara göre hızla arttığı vurgulandı.

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    Araştırma ekibinin başındaki Profesör Jill Goldstein, “Kadınların hafızasının erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Bunun bir ‘şehir efsanesi’ olmadığını ispatladık.

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    Genel olarak erkekler çok daha unutkanlar. Ancak bu durum kadınların menopoz dönemine girmesiyle tersine dönüyor.

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    Bu dönemden sonra kadınlar çok daha çabuk unutuyor ve hatırlama problemleri yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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