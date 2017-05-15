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Anımsatıcıları gruplayarak kullanın. Anımsatıcılar hatırlamakta kullanılan bir tekniktir. Örneğin; listeleri, isimleri bir kısaltma haline getirin ve böyle ezberleyin. Başka bir anımsatıcı tekniği de bir akrostiştir. Hatırlamak istediğiniz her öğenin ilk harfini kullanarak akrostiş oluşturabilirsiniz. Tekerlemeler veya hatırlanması gereken her öğeyi bağlayan hikayeler yararlı olur.