SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
SAĞLIK

Şeker hastalığında doğru bilinen yanlışlar

14 Kasım 2016 Pazartesi, 17:17:07 İHA

Dr. Ender Çolakoğlu, "Göz problemleri, dolaşım ve sinir sistemi bozuklukları, şeker komasına kadar giden ciddi tablolar şeker hastalığının tedavisinde bilinçli olmayı ve tedavi süresince uyum sağlanmasını zorunlu kılıyor"

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    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, hayat boyu süren ve kontrol edilemediğinde vücutta pek çok sistemi bozabilen şeker hastalığı konusunda doğru olarak bilinen pek çok yanlışın, hastalığın gidişatını olumsuz etkilediğini söyledi.

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