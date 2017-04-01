Şeker hastalığında doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: Şekerli besinlerden uzak durduğum için şeker hastası olma ihtimalim yok. Şeker hastalığı aşırı şekerli gıdalar tüketildiği için değil, pankreastan insülin salınımı eksikliği veya vücutta insülin direnci olduğu için ortaya çıkar. Şeker hastalığı olanlarda ilaç tedavisine ek olarak diyette şekerli besinler kısıtlanır ve bu durum tedaviye yardımcı olur.
Yanlış: Sadece kan şekeri çok yüksek olanlar insülin kullanmalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda, gebelerde, cerrahi operasyon geçirecek hastalarda, Tip 1 şeker hastalarında, tablet kontrolü sağlanamayanlarda ve şeker koması riski yüksek olanlarda kan şekeri düzeyinden bağımsız olarak insülin kullanılır.
Yanlış: Şeker hastalığıma rağmen kendimi iyi hissediyorum ilaçları bırakabilirim. Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde hızla ilerleyen ve tüm organlara zarar veren bir hastalıktır. Tedavi için hastanın kendisini nasıl hissettiğinin çok fazla bir önemi yoktur. Önemli olan normal şeker düzeylerini sağlamak ve organlarda oluşacak tahribatları önlemektir.
Yanlış: İnsülin tedavisi böbreklerime zarar verir, körlüğe yol açar. İnsülin vücudumuzda zaten var, olan eksik olduğunda şeker hastalığı oluşan hormondur. Vücuda herhangi bir zararı yoktur. Vücuda zararlı olan körlük ve böbrek yetmezliğinin nedeni uzun süre yüksek seyreden kan şekeri düzeyleridir.
Yanlış: İnsülin bağımlılık yapar, tekrar tablete dönülemez. Şeker tedavileri bağımlılık yapmaz, insülin tedavisi geriye dönüşü olan bir tedavidir. Örneğin, gebelikte insülin kullanan bir şeker hastası doğumdan sonra tablete dönebilir ya da cerrahiden sonra tabletlerine dönebilir. Yine insülin ihtiyacı azalan şeker hastalarında insülinden tablete dönebilir.
Yanlış: Ailemde şeker var, ben de şeker hastası olurum, önlemek mümkün değildir. Tip 2 Şeker hastalığında ailesel geçiş oranı nispeten yüksektir. Bu kişilerde şeker gelişmeden önce bu hastalığı ortaya çıkaracak risk faktörlerinin ortadan kaldıracak, gerekirse de insülin hassaslaştırıcı tedaviler ile şekeri önlemek ya da geciktirmek mümkündür."