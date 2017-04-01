Şeker hastalığında doğru bilinen yanlışlar

6 | 11

Yanlış: Şeker hastalığıma rağmen kendimi iyi hissediyorum ilaçları bırakabilirim. Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde hızla ilerleyen ve tüm organlara zarar veren bir hastalıktır. Tedavi için hastanın kendisini nasıl hissettiğinin çok fazla bir önemi yoktur. Önemli olan normal şeker düzeylerini sağlamak ve organlarda oluşacak tahribatları önlemektir.